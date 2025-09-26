Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por "deslealtad"

El equipo de gobierno de Benicarló, formado hasta ahora por el PP (siete concejales) y los independientes de Benigazlum (con cuatro) con salta por los aires.

El alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha convocado este viernes una rueda de prensa para explicar los cambios en el equipo de gobierno, en la que anunciado que expulsa del ejecutivo por "deslealtad política" al hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí; y el responsable de Deportes, Enrique Besalduch.

Delante del atril, el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá (PP), junto al portavoz local del PP, Álvaro París. / Mediterráneo

"Actúan más por propio ego"

El primero en tomar la palabra en la rueda de prensa ha sido el portavoz del PP y concejal de Contratación, Álvaro París, que ha recordado que hace prácticamente dos años que sellaron el pacto para tener una estabilidad de gobierno en Benicarló (el 27 de septiembre del 2023) y poder sacar adelante un montón de proyectos. "No se le escapa a nadie que han sido dos años muy complicados, pero han sido muy complicados no por la relación con Benigazlum, sino por la relación directa con dos personas de ese partido, que son el señor Sorlí y el señor Besalduch".

Dos personas que, "como ya se vio públicamente en el pleno de este jueves, actúan más por propio ego que por interés común". Son dos concejales que "no han querido hacer nunca equipo con el resto del equipo de gobierno, dicho por ellos mismos". "Ellos mismos han dicho que no somos un equipo, que somos dos partidos diferentes y que cada uno tenía sus propios intereses. Ha llegado un momento en el que la situación se ha vuelto insostenible", ha esgrimido.

Por ello, ha dejado claro que "no queremos seguir trabajando con estas dos personas", pero "eso no significa que rompemos el pacto con Benigazlum". "Repito, nosotros solo estamos cansados de aguantar mentalmente a estas dos personas en el equipo de gobierno. Por tanto, se han tomado una serie de decisiones por el bien de los benicarlandos de poder continuar adelante con el equipo de gobierno", ha señalado.

Dos cambios en las tenencias de alcaldía

Acto seguido, el alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha explicado que la salida de Sorlí y Besalduch provoca que se incorporan a la junta de gobierno compañeros de su propio partido, por lo cual mantiene las tenencias de alcaldía que Benigazlum tenía anteriormente.

Los cambios son que Inma Calvet pasa a ser la primera teniente de alcalde (en sustitución de Sorlí) y Carlos Delshorts es ahora el cuarto teniente de alcalde (reemplazando a Besalduch).

"Di el paso de presentarme a las elecciones municipales con la convicción de poder mejorar mi pueblo, con determinación de servir a los 30.000 benicarlandos y con la fuerza de tomar un camino que lleve a Benicarló a ocupar el lugar que le corresponde. La lealtad es un valor muy importante, no solo en la política, también en el resto de aspectos de la vida. Por eso no es comprensible tener dentro de un equipo de gobierno, donde se toman decisiones de una responsabilidad muy elevada, unos concejales que en muchos actos vividos, como el de este jueves, muestran su deslealtad a este equipo y sobre todo a Benicarló", ha hecho hincapié.

"Estamos para servir y trabajar para mejorar Benicarló, con nuestra ciudad siempre por delante de todo, por delante de intereses personales o partidistas. La lealtad va ligada a la estabilidad y nuestra ciudad lo que se merece en estos momentos es estabilidad, sin entrar en crispación y divisiones", ha desgranado.

Nueva reestructuración de gobierno

Por último, ha anunciado que va a realizar una nueva reestructuación de gobierno en los próximos días para reasignar esas delegaciones que hasta ahora ocupaban Sorlí y Besalduch.

La gota que ha colmado el vaso en las relaciones entre los dos socios tuvo lugar este jueves, durante un tenso pleno que dejó bien patentes las divergencias internas entre ambas formaciones.