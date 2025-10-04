Un 'Spiderman' sorprende en el centro de Castelló al saltar por los tejados antes de ser detenido
El individuo, sin camiseta y con un pantalón desgarrado, gritaba contra la policía mientras vecinos observaban atónitos la escena
Francis Aznar
Insólita escena en el centro de Castelló. Los vecinos de las calles Sant Blai y Sant Vicent se vieron sorprendidos por un individuo que, a modo de ‘Spiderman’, saltaba de tejado en tejado ante la incredulidad de quienes lo observaban desde ventanas y balcones.
El protagonista, que iba sin camiseta y con un pantalón desgarrado, profería gritos en los que aseguraba que “no he hecho nada” y acusaba a la policía de corrupción. Testigos apuntan a que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol, dado su estado y el comportamiento errático que exhibió durante unos hechos acaecidos la noche del jueves.
La tensión se prolongó hasta la llegada de la Policía Local de Castelló, cuyos agentes lograron detener al individuo tras sus arriesgadas maniobras sobre los tejados. Consultada por este diario, la Policía Local afirma no disponer de más información sobre lo sucedido.
