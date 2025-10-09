Polémica en Castelló: La plaza País Valencià desaparece del callejero

La plaza País Valencià desaparece del callejero de Castelló. Una medida que ha sido posible tras la propuesta impulsada por Vox y acordada con el Partido Popular dentro del equipo de gobierno municipal. Así lo ha anunciado este miércoles la formación de Santiago Abascal en la capital, tras el avance del portavoz municipal, Vicent Sales.

La iniciativa, aprobada este miércoles en Junta de Gobierno Local, responde al compromiso de Vox de "recuperar símbolos y denominaciones que reflejen la verdadera identidad histórica y cultural de la Comunitat Valenciana, libre de imposiciones ideológicas y ajenas a la realidad de Castellón", según el comunicado de la formación voxista.

Y ¿cuál será la nueva denominación del emplazamiento? El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que el equipo de gobierno ha procedido a sustituir el nombre de la plaza ‘País Valencià’ por el de plaza ‘Nou d'octubre’.

"Reconquista frente a Països Catalans"

El portavoz del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha explicado que "es una cuestión que estaba en el Acuerdo de Gobierno, y la hemos querido llevar a la junta de gobierno en un día simbólico, para restituir la situación anómala de mantener un nombre de calle antiestatutario, porque el Estatut d'Autonomia dice que el territorio és la Comunitat Valenciana, no el País Valencià".

El coportavoz del gobierno y portavoz de Vox en Castelló, Antonio Ortolá, tras la junta de gobierno local. / Victoria Pitarch

Y ha señalado que "ya hay precedentes", cuando "el Tribunal Supremo requirió a la Universitat Jaume I que eliminara el concepo 'País Valencià' de sus estatutos, o cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat estableció que País Valencià no es sinónimo de Comunitat Valenciana al referirse al territorio en documentos oficiales".

El nuevo nombre, ha indicado Ortolá, tiene un "profundo significado histórico y simbólico para los valencianos, al conmemorar la culminación de la Reconquista de Valencia por el rey Jaume I, una figura también relevante para la historia de Castellón".

Según ha señalado, “el 9 de octubre representa la reconquista de nuestra tierra frente al enemigo invasor" y de alguna forma esta nueva denominación simboliza también la recuperación de nuestra identidad frente al intento de disolverla en un proyecto ajeno como el de los Països Catalans”.

Ortolá ha explicado tras la Junta de Gobierno que la iniciativa viene "de la petición, mediante firmas, de los vecinos y asociaciones".

En Benicàssim fracasó

No ha sido este el único intento de los voxistas de modificar el término País Valencià. Según ha recordado Ortolá, en Benicàssim, donde el Partido Popular gobierna en solitario, VOX propuso también el cambio del nombre de la plaza ‘País Valencià’ y el PP lo rechazó. “En cambio, en Castellón, donde Vox tiene fuerza y forma parte del gobierno junto al PP, hemos conseguido que se lleve a cabo este cambio", ha subrayado el portavoz.

Las reacciones: PSPV y Compromís se oponen

Las reacciones a la medida unilateral del gobierno bipartito no se ha hecho esperar. El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha acusado hoy a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de bajar la cabeza ante las imposiciones de Vox tras conocer el cambio de denominación de la plaza del País Valencià por Nou d’Octubre aprobado esta mañana por la Junta de Gobierno Local.

Simó ha incidido en que la decisión es “injustificada y sectaria” y está marcada por la “evidente” carga ideológica de los socios de gobierno del Partido Popular en la capital a un día de la celebración de la fiesta autonómica.

De hecho, PP y Vox han aprobado este punto en el despacho extraordinario, fuera del orden del día, y “rompiendo su propio pacto de gobierno, donde prometían alcanzar consensos en los cambios de denominación de las calles”.

El secretario general de los socialistas en la capital ha recordado que la denominación País Valencià “no es una consigna, es nuestra cultura e identidad y es parte del Estatut d’Autonomia”. Al tiempo, ha lamentado que el Partido Popular se empeñe en crear polémicas en lugar de solucionar los problemas de la ciudadanía y ha avanzado que el PSPV mantendrá la defensa de la historia y la autonomía de la Comunitat.

Por su parte, el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha criticado que "con premeditación y alevosía, en una clara provocación de romper el consenso constitucional, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha comprado totalmente el discurso ultra. Es muy grave".

"Es absolutamente vergonzoso que el Partido Popular compre el marco ultra que representa Vox, del nacionalismo excluyente y rancio, y que hayan eliminado de las calles de Castelló la plaza del País Valencià, un término reconocido en nuestro Estatuo de Eutonomía, por mucho que ellos lo nieguen. Parece que este cambio es lo más urgente y lo más importante para ellos, como no lo es el incremento del precio de la vivienda, ni las listas de espera sanitarias ni el caos de la educación, como lo es, en defintiiva, atender a los problemas reales de los ciudadanos; y, además, que lo hagan de cara al 9 de octubre".

Desde Compromís denuncian que "el cambio de nombre no solo es un ataque al sentimiento de pertenencia de muchos castellonenses, sino también una provocación política hecha justo antes del 9 d’Octubre, rompiendo todos los puentes institucionales”. La coalición recuerda que, "durante 24 años de gobiernos del Partido Popular, nunca se había tocado el nombre de la plaza País Valencià y que, de hecho, el Estatut d'Autonomia —pactado por el PP y el PSOE— reconoce este como uno de los nombres históricos que el valencianismo político ha dado al territorio".

"Desde Compromís consideramos que es una decisión totalmente inapropiada y que solo demuestra que Begoña Carrasco, para aferrarse al poder, está dispuesta a cualquier cosa, incluso a romper consensos básicos y asumir los postulados de la guerra cultural de la extrema derecha", ha postulado, señalando que "cuando, en el anterior gobierno, se produjeron cambios en la nomenclatura de las calles por requerimiento legal de la Conselleria para cumplir la Llei de Memòria Democràtica, ellos lo criticaron y denunciaron; y ahora ellos hacen este cambio única y exclusivamente para contentar a sus socios ultras".