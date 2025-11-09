Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años

El torero de plata José Emilio Ibáñez García, conocido como Josele, ha fallecido esta madrugada en Castellón a los 55 años después de no superar una dura enfermedad que le fue diagnosticada esta pasada Feria de la Magdalena y de la que fue intervenido de urgencia.

Josele, muy querido y respetado por profesionales y aficionados de Castellón, se cortó la coleta en la Feria de la Magdalena de 2024 cuando actuaba a las órdenes de Paco Ramos, torero al que mostró su fidelidad en los últimos años, la tarde en que el torero de Onda toreó mano a mano con Borja Jiménez frente a toros de Victorino Martín.

Escuela Taurina de Castellón

Josele fue becerrista pero no llegó a debutar con picadores, ingresando en las filas de plata en el año 1996 coincidiendo con la creación de la Escuela Taurina de Castellón. Toreó con prácticamente todos los toreros y novilleros de Castellón de los últimos años como Abel Valls, Diego Lleonart, Paco Ramos o Varea, entre otros, además de ir a las órdenes de Juan Mora o Román. Estuvo 28 temporadas en activo como banderillero.

Su muerte ha causado un tremendo impacto entre la afición taurina de castellonense, que llora la partida de este buen torero de plata.

Velatorio

El velatorio será mañana 10 de noviembre a partir de las 10.00 horas en el Tanatorio Magdalena Castellón . Y la misa se celebrará el martes 11 de noviembre a las 12.00 horas, en Capilla Tanatorio Magdalena .

La família agradece su asistencia.