El 'peiró' de Xiva de Morella vuelve a casa: la histórica cruz del siglo XV recupera su lugar original

El paso de la historia nos ha dejado una impronta patrimonial de un valor incalculable. Nos ha dejado iglesias y caminos, palacios, edificios, bancales y miles de edificios y elementos que nos recuerdan de donde venimos y también a aquellos que estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Las guerras, los efectos meteorológicos (imaginen ahora con la dana) y la mano humana han hecho desaparecer por siempre jamás gran parte de un legado maravilloso que nos hablaba de nuestros ancestros, de cómo se movían y se comunicaban. ¿Y han desaparecido para siempre? Tal vez no.

En el pequeño pueblo de Xiva de Morella, ahora pedanía de la capital dels Ports, han recuperado su histórica cruz del término gracias a las nuevas tecnologías, que han permitido clonar, literalmente, el antiguo 'peiró', que databa originariamente del siglo XV. Gracias al alumnado del Curso de Especialización de Fabricación Aditiva del CIFFF Vicente Blasco Ibáñez de València y empleando técnicas de escaneado, fotogrametría y modelado 3D los vecinos y visitantes de este bonito municipio pueden volver a disfrutar de la obra del antiguo maestro picapedrero Pere Puigbrian. La inauguración del peiró está prevista para este sábado, 6 de diciembre, a las 12.00 horas.

Foto de los trabajos de colocación de la histórica cruz. / Mediterráneo

La pieza original fue encargada en 1414 por una vecina de la población, Na Matheua, al maestro picapedrero Pere Puigbrian. Es una cruz de remates estrellados y decoración floral, cuyas figuras talladas representaban a Cristo crucificado junto a la Dolorosa y San Juan Evangelista en el anverso, y a la Virgen con el Niño en el reverso, flanqueada por otras figuras posiblemente identificables con Santa Lucía o Santa Bárbara. El capitel incluye a San Antonio Abad, San Jerónimo, un león y motivos geométricos, aún no identificados.

Esta actuación ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Morella, quien ha pagado los 300 euros para contratar a la persona profesional al manipularla y poderla escanear. Además, los trabajos finales de instalación los ha realizado el taller de empleo de Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y fábricas del ayuntamiento financiados por el Labora. Éstos han consistido en la cimentación, la base de piedra que completaba lo que quedaba del original y el fuste que sujeta la nueva cruz.