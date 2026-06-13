Un caballo se desboca en una romería en Castellón y causa dos heridos y daños en coches y motos
El animal tiraba de uno de los carros que participan en el recorrido
Un caballo desbocado ha causado esta mañana un incidente durante la celebración de la Romeria a la Cova Santa de Altura, en el que han resultado heridas dos personas y cinco coches y cuatro motos han sufrido daños.
La comitiva, formada por 22 carros llegados de varios municipios de la Comunitat Valenciana, participaba en la XXIV Pujada en Carro al santuario, partiendo a primera hora de la mañana desde la Vilavella.
Tira a una menor del carro
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, los hechos han tenido lugar a las 9.25 horas en el kilómetro 17 de la CV-230, carretera que une la Vall d'Uixó y Alfondeguilla, justo en el límite entre ambos municipios. En ese momento, un caballo se ha desbocado y ha tirado del carro a una menor de 10 años, que ha resultado ilesa.
Hasta que ha sido controlado, el caballo causó en su recorrido daños a nueve vehículos, cinco coches y cuatro motos, que estaban parados para dejar pasar a la romería. Dos conductores de moto han sufrido heridas leves y han sido trasladados en ambulancia al hospital La Plana de Vila-real.
La llegada de la comitiva a su destino está prevista para el domingo a las 12.00 horas.
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