"Chimo" suena en Ontinyent con fuerza pese a la lluvia

Los Moros i Cristians de Ontinyent vivieron ayer la Entrada de Bandes de Música, un acto que se llegó a temer que no se celebrara debido a la lluvia, pero que finalmente pudo concluirse con éxito con la interpretación de la marcha mora Chimo, del Mestre Ferrero, a cargo de un millar de músicos y bajo la batuta de Jordi Soler Carbó. El desfile de las bandas comenzó pasadas las seis de la tarde con la tormenta en su apogeo, pero la incesante, aunque no abundante, precipitación hizo que se suspendiera pasada la media hora y cuando no habían desfilado ni la mitad de las agrupaciones musicales. Poco después de las siete de la tarde y tras cesar la lluvia se retomaba el acto con el desfile de las bandas que quedaban por realizar el pasacalle desde la Plaça de la Concepció a la Plaça Major.