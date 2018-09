Un guardián peludo con 4 patas

La bondad no entiende de especies. Ayer Borriana dejó un buen sabor de boca a sus vecinos. Francisco, de 75 años de edad y que padece de demencia, se había perdido el día anterior por el término municipal. Un perro callejero con el que se cruzó durante la noche le acompañó y le protegió hasta que la policía les encontró. El can no se separó nunca de él. Ahora la familia ha iniciado los trámites de la adopción.

Un perro custodió durante toda una noche a un hombre extraviado en Borriana y localizado ayer por la mañana. Los agentes de la Policía Local de Borriana localizaron a primera hora de la mañana a un varón de 75 años que había desaparecido ayer por la tarde.

Le encontraron en el paraje del Molí del Arròs o Farinera, próximo al enclave de La Bota. La voz de alarma la daba su propia familia con la que el anciano se hallaba pasando unos días. Había abandonado la casa y la tarde transcurría sin que éste volviera.

Al llegar la noche seguían sin tener noticias de él, y el hecho que padeciese alzheimer y el transcurso de las horas hacía que se temiese por su propia vida.

Se había dado aviso a las policías locales de poblaciones vecinas y la Policía Local de Borriana, junto con la Guardia Civil,quienes trabajaron durante horas buscando por todo el término, con la dificultad añadida de la oscuridad de la noche que caía.

A pesar de esto no todo fue adversidad, porque Francisco encontró a un amigo, que parece que será de por vida, con la peculiaridad de que este es peludo y tiene cuatro patas.

Su nuevo amigo es un perro mestizo mediano que permaneció durante toda la noche junto con él, haciéndole compañía por las calles y dándole calor hasta que poco antes de las ocho de la mañana, una patrulla de la Policía Local daba con el desaparecido. Éste presentaba signos leves de hipotermia y desorientación y rápidamente se recababa asistencia sanitaria en el lugar, como es habitual en estos casos.

Pero el «angelito» de cuatro patas de Francisco, que había permanecido con él en esas horas angustiosas y que había pasado desapercibido en los primeros momentos de la localización, se negaba a abandonar a su nuevo amigo e insistía en subir a la ambulancia.

Dado que el animal no pertenecía al anciano y era por lo tanto, un perro callejero, los agentes pusieron en marcha el habitual protocolo de contactar con las protectoras de animales para intentar la acogida del mismo, pero no fue necesario.

La familia de Francisco, sabedora del noble acto del animal, se ha puesto en contacto con la Policía Local para interesarse por la adopción del perro (del que no se sabe nombre ni si lo tiene). Así, el noble acto del can le puede reportar un nuevo hogar y es que a veces, los actos solidarios y desinteresados encuentran recompensa.

El mismo concejal de Policía Local en Borriana, Javier Gual ha expresado «la alegría y gratitud a la Policía Local de Borriana por haber podido localizar sano y salvo al hombre que había desaparecido, incluso esta vez contando con una colaboración improvisada y tan especial como la del perro para un final tan feliz de esta historia».



Una triste realidad

Aunque esta noticia parece sacada de un cuento de final feliz como describió el alcalde, el destino de muchos animales callejeros sigue siendo sacado de una película de terror.

Según el estudio más reciente de la Fundación Affinity 138.000 animales domésticos se recogieron de la calle en España,de los cuales 104.834 fueron perros.

El mismo estudio asegura que las principales causas del abandono de perros iguales al que 'salvó' la pasada noche a Francisco son que llegan camadas indeseadas por no haber esterilizado al animal, por ser el fin de la temporada de caza, que las familias ya no pueden mantener económicamente al animal o que simplemente ya no hay interés hacia la mascota.

Según datos de la OMS y el INE la principal causa de la demencia es el Alzheimer, el envejecimiento es el principal factor de riesgo en el desarrollo de esta enfermedad y España es el tercer país del mundo con mayor prevalencia de demencia Entre un 30 y 40% de los casos están aún sin diagnosticar, según la Sociedad Española de Neurología (SEN).