Los alumnos regresan a los barracones de La Xara mientras Dénia redacta los pliegos

La vuelta al cole en la Marina Alta tenía ayer una cita ineludible en La Xara, donde se encuentra el único colegio hecho completamente de barracones.

Las lluvias del fin de semana y la alerta naranja hasta mediodía de ayer no generaron ningún problema en las instalaciones provisionales del centro escolar de La Xara, cuyos alumnos inician un curso más, y ya van casi diez, en un colegio provisional, esperando un centro nuevo y en condiciones.

Un proceso que va lento y que según explicó el concejal de Educación de Dénia, Rafa Carrió, está en fase de trámites varios. En concreto, apuntó que el ayuntamiento está «redactando los pliegos» del concurso público para sacar la obra cuanto antes.

Carrió recordó que el ayuntamiento ha recibido ya la delegación por parte de la conselleria para ejecutar las obras.

El edil aseguró que han realizado diferentes obras durante el verano en los centros educativos de Dénia, como la reforma de los aseos y un «porche nuevo» en el colegio Cervantes.

Mientras, la directora del colegio de La Xara, Mari Ginestar, reconoció a Levante-EMV que no tenía «noticias del nuevo colegio», algo que achacó a que no había podido conversar con la alcaldesa de la entidad local menor, Maite Pérez, porque «habían sido las fiestas». No obstante, destacó que el colegio «estaba en condiciones» y que tenía la plantilla de profesores adecuada a los alumnos –unos 150–.

En otras localidades, como Xàbia, el alcalde, José Chulvi, hizo una visita por todos los centros escolares y anunció que también están en trámite los diversos proyectos en el marco del programa Edificant.