«El Penyo»: Hasta el infinito y más allá

Superación en Puçol. Ocho años después de la aparatosa cogida de un toro en los festejos de Puçol, en la que perdió una pierna, Juanjo López «el Penyo» se ha convertido en un triatleta de élite que acumula muchos récords. Su próximo reto será cruzar el estrecho de Gibraltar a nado cuando se cumplan 10 años.

Para algunas culturas, el ocho simboliza el infinito, lo máximo a lo que se puede aspirar. Este verano se han cumplido ocho años desde que un toro cogió a Juanjo y tuvieron que amputarle la pierna. Desde entonces ha hecho atletismo, bicicleta, triatlón, running, montaña y ahora natación y surf. Siempre batiendo récords en el deporte adaptado. Pero ahora prepara algo más. Quiere celebrar el décimo aniversario con un desafío legendario: cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y, si el tiempo acompaña, hacer el viaje de ida y vuelta. El ocho es el infinito; el diez, la perfección.

El Penyo era un recortador muy conocido en Puçol, siempre presente en los días de 'bous al carrer' y en la plaza. Durante la Semana Taurina de junio de 2010, un toro le corneó la pierna izquierda. Tras 12 operaciones, dos by-pass, multitud de transfusiones y, justo al cumplir 30 días de estar hospitalizado, a espaldas de su familia pidió al cirujano que amputara la pierna. «Estaba casado, quería tener hijos y poder jugar con ellos algún día. Si me dejaba la pierna inservible iba a acabar siendo un minusválido, y ahora no lo soy», afirma tajante. Tras pasar muy poco tiempo por la rehabilitación, fue a un gimnasio de Puçol y se montó su propio programa. «Compré una prótesis deportiva y a los ocho meses, en el Gran Fondo Vila de Puçol de 2011, corrí mi primera prueba de quince kilómetros», explica.

En 2012 se proclamó campeón de España de Medio Ironman, campeón autonómico y tercero del mundo en larga distancia. En 2013, campeón de Europa de Medio Ironman. En 2014, fue el primer amputado en España que terminaba una maratón, la de Valencia, y el único europeo que competía en carreras de montaña. En 2015, multitud de travesías a nado y, sobre todo, la Titan Desert en bicicleta por el desierto del Sáhara. «No podíamos llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así que abandoné la alta competición y empecé a plantearme mis propios retos. El objetivo ya no era competir y ganar, sino concienciar a cualquier persona que no hay barreras y que la palabra minusválido no debe existir: somos más válidos que otras personas por la cantidad de retos que tenemos que superar día a día», continúa.

En 2016, finalizó la maratón de Valencia. Pero fue en 2017 cuando alcanzó su gran desafío: la Transvulcania, con 74 kilómetros y 8.000 metros de desnivel en la isla de La Palma, lo que le convierte en un atleta legendario. «Fui el primer amputado que corrió un ultra trail y lo finalizó. Fue para mí algo especial: en cada avituallamiento el speaker avisaba a meta y todos seguían mis tiempos con el mismo interés que los del ganador de la prueba. No he vivido nunca algo tan emotivo», narra. Pero también agotador ya que tuvo que abandonar la prueba a los 20 kilómetros, por molestias con la prótesis.

En 2018, la natación es su gran reto. Participa en la liga de natación en aguas abiertas, la OceanMan. El 23 de septiembre nadará en Valencia, como simple entrenamiento. También se plantea nadar de Puçol a Valencia, siempre supervisado por su inseparable entrenador Xavi Munera, con el que ha corrido multitud de pruebas.

Su nuevo reto sólo es comparable a la Transvulcania. «Espero cruzar el estrecho de Gibraltar cuando se cumplan diez años de mi cogida. Voy a intentar hacer la ida y la vuelta a nado, algo que sólo han hecho cuatro personas en la historia. Para ello, necesitaré el equipo de apoyo en todo momento, que no haya temporal, que las corrientes no me arrastren demasiado, y que los tiburones me respeten», valora.