El alcalde de Alberic frena una agresión machista en la calle

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, se interpuso y logró detener ayer una violenta agresión a una mujer en plena calle por parte de quien supuestamente era la pareja sentimental de la víctima, que salió huyendo. La mujer sangraba de forma abundante por la nariz y tenía marcas de los golpes recibidos en los pómulos y los brazos por lo que, tras una primera cura en el centro de salud, fue trasladada al Hospital Universitario de la Ribera, acompañada por personal del departamento municipal de Servicios Sociales. Un primer diagnóstico detectó una desviación del tabique nasal y una costilla rota, así como una fisura en un brazo. "Si no intervengo la hubiera matado", señaló Carratalá, todavía alterado por la tensa situación que había vivido unas horas antes al hacer frente al agresor.

Los hechos se produjeron poco después de las nueve de la mañana cuando, según relató el alcalde, regresaba con su vehículo de una visita a la piscina municipal. Mientras circulaba por la calle Blasco Ibáñez observó que una chica corría perseguida por un hombre y que, después de tropezar y cuando se encontraba prácticamente en el suelo, el varón la golpeaba.

Carratalá, policía local en excedencia, relató que giró con su vehículo por la calle Sèquia Reial del Xúquer, donde encontró de nuevo a la pareja y constató que la agresión continuaba, por lo que detuvo el coche a la altura del número 66 y salió en defensa de la mujer agredida.



Traslado al centro de salud



"La tenía cogida del pelo y le seguía pegando puñetazos", relató el alcalde, mientras señalaba que emplazó a gritos al agresor para que se detuviera e incluso le empujó para separarlo de su víctima. Éste, según el relato del alcalde, desistió y se fue elejando mientras le increpaba y le dirigida todo tipo de insultos. Carratalá señaló que el altercado llamó la atención de las personas que habían en un bar y un taller próximo, que salieron a la calle. En este último establecimiento se refugió la chica hasta la llegada de las patrullas de la Policía Local, que la trasladaron al centro de salud.

"Mientras discutía con el agresor he llamado al jefe de policía y en unos momentos llegaron tres patrullas, pero él había huido", relató Carratalá, que describió la situación vivida como "muy tensa". "Es un momento de muchos nervios porque genera mucha impotencia", agregó. La policía dio parte del incidente a la Guardia Civil, que ordenó la búsqueda del agresor aunque, al cierre de esta edición, no había trascendido si había procedido a su detención. "Espero que no tarden mucho", apostilló.

Toño Carratalá explicó que medió en la agresión prácticamente sin pensarlo al entender que se trata de "un tema humanitario". "La gente tiene que estar sensibilizada y tiene que ayudar, es un tema humanitario y no podemos permitir que pasen estas cosas, lo volvería a hacer si me encuentro en la misma situación", señaló. El alcalde condenó la agresión sufrida por esta vecina de Alberic. "Ella iba huyendo por donde podía mientras él la cogía del pelo y le golpeaba con el puño, tenía, tenía la cara como un boxeador y estaba desesperada", relató, mientras señalaba que el abordar al agresor le indicó: "Déjala que la vas a matar".