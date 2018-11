El pleno de San Antonio de Benagéber reprueba por tercera vez a su alcalde

El pleno de San Antonio de Benagéber aprobó ayer una nueva reprobación contra su alcalde, Enrique Santafosta (Aisab), la tercera desde que inició la legislatura en 2015. En esta ocasión el motivo esgrimido por los concejales de Plataforma-Guanyem SAB-Compromís y el PP –que son los que han validado la reprobación– es la ocultación de información municipal a la oposición.

El portavoz de Plataforma-Guanyem SAB-Compromís, Ramón Orozco, asegura que su grupo tiene presentados 83 escritos de petición de información sobre asuntos municipales de los que no han recibido respuesta. Por ello presentaron dos reclamaciones a la Conselleria de Transparencia, que emitió dos informes en abril y septiembre de este mismo año 2018 en los que le reclama al gobierno municipal a dar respuesta a esas solicitudes.

Por su parte, el alcalde, Enrique Santafosta, que gobierna en minoría junto a una edila del PSPV, acusó a los concejales de Plataforma y del PP de valerse de esta situación para aprobar estas reprobaciones como resultado de «un pacto en la sombra».

En cuanto a los motivos de esta última reprobación, Santafosta aseguró que son «una invención». «No hay negación de información en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, y no es que lo diga yo, es que lo dice el juez», insistió. El alcalde se refirió así al reciente archivo por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Paterna a una querella presentada por Orozco contra él por denegarle información municipal a su grupo. «Hemos tenido varios litigios él y yo y siempre los he ganado, e incluso le han condenado a él en alguna ocasión a pagar las costas y nunca se las he pedido. Ahora he decidido que sí voy a reclamárselas y las donaré a Cáritas», concluyó Santafosta.