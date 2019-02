«Tanto llenarse la boca hablando de despoblación y a la hora de la verdad no están»

«Se les llena la boca con la despoblación y a la hora de la verdad no están y los que estamos en los pueblos somos los que lo sufrimos». Así de tajante se mostró ayer Vicente Marín Monfort, quien junto a Alfonso Prades Alcón anunciaron el lunes su dimisión del Partido Popular de Vilafranca. El hasta el lunes edil del PP en el municipio comentó el lunes que su dimisión la presentaban «por la evolución de las posturas del partido a nivel nacional» y porque desde la dirección provincial «no nos hacen ni caso». Ese malestar con el partido a nivel provincial comenzó «hace unos cuatro o cuatro años y medio» comentaba Marín quien recordó que todo empezó a raíz de la reducción del servicio de Samu en Vilafranca. «Nos reunimos con el presidente de la Diputación de Castelló y nos dijeron que no quitarían el Samu, que dejarían las horas y se mantendría el servicio. Nuestra sorpresa fue que al día siguiente en los periódicos leí que el servicio se recortaba dos horas por lo que bajamos (a Castelló) simplemente para hacer el tonto porque la mantuvieron pero con ese recorte».

El presidente del PP a nivel provincial, Miguel Barrachina «ni lo conocemos» y comentó que «se han hecho reuniones en Morella pero si trabajas ya estamos hartos de pedir días libres porque dependemos de nuestro trabajo y tenemos que trabajar». Marín añadió que «ha sido un cúmulo de cosas que al final hemos dicho basta ya».

Y esa gota que ha colmado el vaso y por el que los dos concejales del PP de Vilafranca hayan decidido presentar su dimisión ha estado relacionado con el servicio del taxi rural con fines médicos. Como explicó Vicente Marín, quien es taxista, «la gota que me colmó fue que yo bajaba en taxi a un señor que le falta una extremidad y tiene un cupo de visitas y tras las quince visitas ya no puede disfrutar del servicio, algo que no entiendo porque una persona cuando tiene un problema no va al médico por gusto, va por una necesidad». Marín añadió que «no nos avisaron para aportar ideas en la puesta en marcha del taxi rural». Por todo ello, los ediles populares han decidido «abandonar el barco» y Marín comentó además que tras su anuncio de dimisión «no recibimos ninguna llamada y ahí te demuestra que prácticamente no les servimos para nada».