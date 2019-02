La Hoya: la comarca más industrializada de la C. Valenciana

La comarca de la Hoya presenta una fuerte tradición agrícola –salvo en Buñol–, que se ha visto mermada por la reciente industrialización suscitada por su proximidad al área metropolitana de València y, en especial, al eje que conecta València y Madrid (A-3). En realidad, la mitad este de la comarca forma parte de la segunda corona metropolitana de València, caracterizada por un sector industrial diversificado, que responde a una dinámica muy diferente a la de los distritos industriales valencianos. En esta segunda corona prevalecen las iniciativas de carácter exógeno y grandes empresas multiplanta o multinacionales, frente a las pymes locales más cercanas a València.

Esta situación ha provocado que actualmente la industria se equipare a los servicios como generador de empleo en la comarca con un 42 % cada sector, dejando a la agricultura en un 10 % y la construcción en un 6 %. De acuerdo con estos porcentajes, la Hoya sería la comarca más industrializada de la Comunitat Valenciana.

Los municipios con cifras mayores de empleos industriales son Cheste, Buñol y Chiva, con porcentajes en los dos primeros cercanos al 60 y el 50 % respectivamente. No obstante, destaca el extraordinario papel de las empresas agroalimentarias en este porcentaje, que en el caso de la Hoya son intensivas en mano de obra y no tanto en capital. Además, parte de las mayores compañías ubicadas en la demarcación son proveedoras de grandes cadenas de alimentación como Mercadona, y no solo de productos alimentarios, sino también de limpieza y cosmética.

La Hoya de Buñol-Chiva posee un sector industrial diversificado, con una potente inversión de capital exógeno a la comarca. El gran desarrollo industrial de esta comarca se basa en su posición estratégica junto a la A-3 y en una zona de descongestión industrial de València y de l'Horta. Fuera de este eje, la industrialización ya es residual.

El principal sector industrial –por número de personas afiliadas– de la Hoya es el de la alimentación, a mucha distancia del segundo, que es la industria química. Ambos están íntimamente ligados a la provisión de productos para Mercadona, la cooperativa Consum y otros supermercados. En tercer lugar se encuentra la fabricación de productos metálicos, la de bebidas y la otros productos minerales no metálicos.

La fabricación de productos agroalimentarios se concentra en Cheste, gracias a su posición estratégica. Su área industrial –en el cruce entre la A-7 y la A-3 junto a Riba-roja de Túria y Loriguilla– ha permitido asentar a grandes compañías como Frescos y Elaborados Delisano SAU, de procesado y conservación de carne, que emplea a 1.800 personas. En cuanto a fabricación de bebidas destacan Cheste Agraria Cooperativa o Vicente Gandia Pla –ésta en Chiva–, ambas de elaboración de vinos.

Por lo que respecta a industria química destacan en Cheste Berioska SL –193 empleados y antiguo proveedor de Mercadona– de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; y Suavizantes y Plastificantes Bituminosos SL –428 personas empleadas– fabricante y proveedor de las marcas propias de Mercadona (Deliplus y Bosque Verde) de productos de limpieza del hogar y de cuidado personal.

Destacan en la fabricación de productos metálicos Chiva Luxe Perfil SL, de carpintería metálica; Thomas Cosmética de España, en Cheste, muy ligada a productos de cuidado personal; y también en el municipio chestano Galvanizadora Valenciana SL, de tratamiento y revestimiento de metales.