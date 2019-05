Una campaña en la carretera

Esta noche concluye la campaña del 26M. Ha sido especialmente agotadora para los candidatos y altos cargos que se han movilizado para la precampaña y los actos sectoriales de las generales y las autonómicas; y también para las municipales y europeas que se dirimen este domingo.



Puerta a puerta de Contelles

La alcaldable del PP de la Pobla de Vallbona y diputada provincial Mari Carmen Contelles ha vivido «una auténtica maratón en los últimos 14 días de campaña» con visitas y actos «mañana, tarde y noche». La Pobla tiene hasta 38 urbanizaciones por lo que «hemos visitado a los vecinos en sus casas» y también «nos hemos reunido con colectivos».

Solo por su condición de alcaldable ha recorrido al menos 350 kilómetros, unos 25 diarios. A este dato hay que añadir unos 250 más por la comarca, para apoyar a otros compañeros del Camp de Túria; y los 800 que ha realizado en toda la provincia por ser diputada. En total, «unos 1.400 kilómetros que incluyen visitas a numerosos municipios».



El «maratoniano» Paco García

Paco García, número 3 de la lista de Compromís por Llíria y asesor del president de les Corts, confiesa que lleva «desde febrero en campaña o precampaña por las primarias de Compromís; y por las generales, autonómicas, locales y europeas en las últimas semanas». Solamente en estas 2 semanas previas al 26M dice que ha hecho «un maratón electoral de un millar de kilómetros, normalmente con mi coche» pues ha estado «cada día en un sitio: en València, la Hoya de Buñol-Chiva, los Serranos y la Ribera en mitines y actos». De 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada porque «hay veces que despues del mitin se alarga la cosa con la cena de sobaquillo y estas con los compañeros ayudándoles con los carteles, las pancartas o con los sobres», indica.



«La nevera con eco» de Caballero

«Esta ha sido la campaña más intensa de mi vida, de hecho, no recuerdo los días que he podido comer en casa». Con estas palabras se expresa Mercedes Caballero, secretaria general del PSPV de la provincia de València. La diputada autonómica electa ha visitado en 15 días de campaña «todas las comarcas de la provincia, excepto el Valle de Ayora-Cofrentes»; y ha recorrido «más de 3.800 kilómetros y 41 municipios». Dice que normalmente se levanta «a las 7 de la mañana y vuelvo acasa a las 24 horas aunque te henido días de las 2 de la madrugada». Eso tiene efectos colaterales como que su nevera «hace eco desde hace 2 meses». En cuanto a las anécdotas tiene varias buenas: «En Llanera de Ranes, el alcalde de Ciudadanos asistió como autoridad al acto del PSPV; en la Pobla de Vallbona tuve unTrillo y me equivoqué de pueblo al citar a una candidata, y en Beniarjó, di el mitin con zapatillas porque me olvidé las sandalias en casa».



Ibáñez firma autógrafos

Jordi Ibáñez es el alcaldable de Ciudadanos en Paterna. Calcula que ha completado entre 600 y 700 kilómetros sin salir del término. No en vano, esta ciudad valenciana cuenta con barrios y urbanizaciones tan grandes como Valterna, Bovalar, La Cañada, Mas del Rosari, Montecañada, El Plantío o Terramelar. « Todos ellos, y más, los hemos visitado en estos15 días». En la mayor parte de los casos, «nos hemos desplazado en coche para escuchar a los vecinos». Además, «no he tenido ni un solo día para comer en casa y he dormido una media de 5 horas para poder contestar correos de los ciudadanos por la noche». Su anécdota más agradable le ocurrió en Terramelar «cuando 10 estudiantes me pidieron un autógrafo».