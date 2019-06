"En 40 años es la primera vez que gana una mujer y un partido de izquierdas en Alborache"

Paqui Collado confiesa que sigue «en una nube» desde el 26 de mayo cuando logró la mayoría absoluta en Alborache por 10 votos. «Romper la tradición cuesta mucho, nunca en 40 años había ganado una mujer ni un partido de izquierdas en nuestro pueblo», explica emocionada.

La alcaldesa electa de Alborache por el PSOE tiene 57 años, está casada y tiene una hija. Es funcionaria de la Conselleria de Educación y una guerrera curtida en la política municipal. Primero en la oposición y en los últimos 4 años «en la alcaldía con un gobierno en minoría». «Ha sido muy duro -confiesa- porque llevaba los proyectos al pleno y no lograba sacarlos adelante, no avanzaba, lo que me desesperaba».



¿Cuáles son los proyectos más inmediatos que va a acometer?

Vamos a seguir con la apuesta por el turismo de interior y por poner en valor los parajes naturales de nuestro pueblo. Porque el turismo ambiental nos ayuda a reactivar la economía local y genera riqueza. En ese sentido ya tenemos la 1ª fase de la Ruta de los Molinos y vamos a seguir ampliándola. Para ello es necesario potenciar la protección de nuevos parajes naturales y mejorar más senderos y rutas.

¿Qué otros retos tienen en materia urbanística y del agua?

Tenemos que dar solución a los problemas urbanísticos que tienen las urbanizaciones no regularizadas del término. También tenemos que hacer mucha labor pedagógica con los vecinos y convencerlos de que el mundo cambia y hay que actuar dentro de la legislación vigente. En cuanto al agua, queremos conseguir fondos europeos para tratar de abordar una infraestructura que permita traer el agua desde nuestros pozos que están alejados del pueblo al casco urbano porque eso nos permitiría no depender como ahora de la junta de regantes y dejar de pagarles por ella. Igualmente, tenemos otros proyectos muy importantes como las obras de adecuación de la Curva del Mico en la carretera CV-425, una importante inversión en nuestro municipio, que vamos a acometer con la Diputación. Se contruirá una rotonda de acceso a la urbanización Fuente del Mico que, además de mejorar la entrada y salida de los vehículos, resolverá las incidencias de circulación y los accidentes que se han producido hasta ahora en la zona.

La noche electoral fue especialmente larga porque iban ustedes perdiendo y remontaron...

Fue una noche muy larga porque en el recuento de la 1ª mesa empezamos ganando los socialistas y acabamos perdiendo por 7 votos. En la 2ª mesa, estaba muy igualado el recuento y al final adelantamos al PP. Creo que los vecinos han reconocido la atención ciudadana que se les ha dado, hemos podido revalidar un triunfo que responde al trabajo bien hecho, mío y de todo el equipo. Y lo que es más importante, Alborache podrá seguir por la senda del progreso y de las políticas de izquierdas. Además tengo que decir que no ha sido una legislatura fácil porque hemos gobernado en minoría y el tema del albergue lo ha utilizado el PP contra mi persona.