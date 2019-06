"Mi cometido en esta legislatura es hacer cumplir al Consell sus compromisos con la variante sur"

Con 36 años recién cumplidos el pasado domingo, Sandra Turégano (PP) se convertirá el próximo 15 de junio en la primera alcaldesa de la historia de Pedralba. Licenciada en Ciencias del Trabajo, llegó al municipio en 2008 para trabajar de interventora en una caja de ahorros. Una década después se convierte en la máxima responsable de su ayuntamiento.

P Primera vez que se presenta a alcaldesa y victoria, ¿cómo se siente?

R Muy honrada de que los pedralbinos hayan confiado en mí y en el proyecto del PP. Creo que los vecinos de Pedralba han acertado con su elección y tenemos por delante cuatro años para demostrárselo.

P En campaña prometió que reactivaría la construcción de la variante sur para evitar el paso del tráfico pesado por el municipio, ¿cómo piensa hacerlo?

R Quiero que se cumplan los compromisos adquiridos, los políticos tenemos que cumplir nuestras promesas, se lo debemos a los ciudadanos. La variante sur es la mejor opción por tres motivos: por informe, por trazado y por normativa. Es el trazado más corto, 1.230 metros, el más económico, y el de menor tiempo de ejecución, en torno a un año. Es la única opción que cuenta con un informe ambiental favorable, tanto es así que el Consell en febrero de 2016 declaró la «urgente ocupación de los terrenos», pero días más tarde se arrepintieron y la paralizaron. Además, esta variante es la única alternativa que cumple con toda la normativa vigente. Hace meses que le mandé un vídeo a Mónica Oltra para que nos diera una solución, y ni siquiera he tenido respuesta. Mi cometido en esta legislatura es hacer cumplir al Consell de la Generalitat sus compromisos con la variante sur y defenderé el proyecto hasta la extenuación.

P Según el PORN, ese proyecto afectaría el Parc Natural del Túria, ¿cómo podría solventarse esa traba?

R La legislación vigente a fecha de hoy autoriza claramente la realización de obras de interés general como la Variante-175 en el área de protección del PORN. Además, esta solución no produce ninguna transformación sensible de la realidad física y biológica ni ninguna repercusión negativa sobre el Parque Natural del Turia por encontrarse en el área de protección, a más de 100 metros. En resumen, no hay trabas de por medio, hay excusas.

P ¿Van a implantar medidas para defender a los agricultores de los robos en las cosechas?

R El motor de Pedralba es la agricultura. Llevamos el campo en nuestro ADN. Desde el PP hemos planificado medidas de mejora de la agricultura como la creación de un guarda rural para la vigilancia de los cultivos y la oficina AGRO, que aglutinará la información que precisan las familias agricultoras sobre ayudas, subvenciones y cultivos.

P ¿Qué otras medidas tienen como prioridad para estos próximos cuatro años?

R Vamos a procurar el bienestar de los ciudadanos con una casa tutelada para los ancianos, un centro de juventud y un cheque de 1.000 euros por el nacimiento de un niño para gastar en comercios del pueblo y reactivar la economía local.