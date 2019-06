Cultura convoca ajudes per a la promoció d'activitats de cultura i patrimoni valencià

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per a la promoció d'activitats i festes vinculades amb la cultura valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià. La línia pressupostària per a aquest exercici és de 300.000 euros, i a esta convocatòria podran presentar-se les associacions i fundacions privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que duguen a terme les seues activitats al territori valencià, entre els objectius fundacionals de les quals figure la realització d'activitats de promoció i difusió de la cultura o dels béns patrimonials o culturals. L'import màxim de les ajudes serà de 12.000 euros per adjudicatari.

Se subvencionaran les activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la investigació, recuperació, promoció, difusió i expressió d'aspectes de la cultura i la història del poble valencià i el patrimoni cultural immaterial valencià, especialment les activitats que incidisquen en usos socials, romeries, rituals i actes festius que reforcen la promoció i difusió de la cultura i tradicions del poble valencià, el sentiment d'identitat i continuïtat amb el seu passat.