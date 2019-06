Hemos mejorado servicios para hacer de Marines un pueblo en el que poder vivir y crecer»

Se proclamó alcaldesa de Marines en 2003 y desde entonces no ha soltado la vara de mando. Lola Celda (PSPV) revalidó su cargo el pasado 26 de mayo con mayoría absoluta y encara ahora su quinto mandato al frente del consistorio marinense.

Se proclamó alcaldesa de Marines en 2003 y desde entonces no ha soltado la vara de mando. Lola Celda (PSPV) revalidó su cargo el pasado 26 de mayo con mayoría absoluta y encara ahora su quinto mandato al frente del consistorio marinense.

Tras cuatro mandatos en Marines, ¿de qué se siente más orgullosa?

La conciliación laboral de la mujer era la materia que más me preocupaba. El primer objetivo fue crear la Escoleta Infantil de 0 a 3 años y a fecha de hoy está totalmente consolidada y estamos trabajando en su remodelación en el próximo mes y en su ampliación en los próximos años. El segundo objetivo era crear un aula de respiro con viviendas tuteladas para que nuestros mayores sigan teniendo actividad y sus familiares respiren tranquilos, y hoy tenemos ocho viviendas tuteladas y un programa de respiro que seguimos promocionando y tiene una gran acogida. Pero sobre todo me siento orgullosa de mi gente y del pueblo en el que viven. Hemos conseguido mejorar los servicios y crear nuevas infraestructuras para hacer de Marines un pueblo en el que poder vivir y crecer. Me siento orgullosa de tener un ayuntamiento abierto al público, con personas que escuchan las necesidades de los vecinos y vecinas y con capacidad para responder esas necesidades.

Y ahora que va a empezar su quinta legislatura, ¿qué retos tiene para estos próximos cuatro años?

Aunque parezca mentira tengo la misma ilusión o más que el primer día. Quiero seguir transformando Marines y adaptándolo a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Vamos a ejecutar obras de mejora en el colegio y en la escoleta. Estamos en proceso de crear un vivero de empresas. Y estamos trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio que dictará el futuro crecimiento del pueblo.

Llegó como alcaldesa en 2003, en tiempos en los que era tan habitual una mujer al frente del ayuntamiento. ¿Ha cambiado ese concepto de la gente desde entonces?

Claro que ha cambiado, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Ahora ya somos más alcaldesas, el PSPV presentó 10 candidatas mujeres en las alcaldías de la comarca de las 16 que se presentaron. Ha aumentado el número de concejalas, pero repito que queda mucho camino por hacer. Estamos en la senda correcta pero no podemos dejar de seguir luchando por que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en todos los aspectos de la vida sin excepción.

¿Qué planes tiene para Marines Viejo?

Marines Viejo son nuestros orígenes, está enclavado dentro del Parc Natural de la Serra Calderona, hemos trabajado mucho para recuperarlo y mantener un municipio vivo. La mejora de la travesía de la CV-25 a su paso de Marines Viejo mejorará la seguridad de nuestros vecinos, así como la recuperación de una antigua casa que estamos trabajando para que pueda ser un futuro albergue y oficina de turismo que potencie todos los recursos naturales que heredamos de nuestros antepasados.