Los independientes de Buñol acusan al PSPV de traición

«Nos sentimos traicionados : después de 10 años colaborando y apoyando al PSOE de Buñol, a la mínima que no hemos sido necesarios para el gobierno local nos han pegado la patada», indican fuentes de Izquierda Alternativa de Buñol (IAB). La asamblea de esta formación independiente acordó el miércoles que deja las negociaciones con los socialistas y no dará su apoyo a la alcaldable y alcaldesa Juncal Carrascosa el próximo 15 de junio.

El motivo central es que el PSPV quiere la concejalía de Cultura para su número 4 mientras que AIB entiende que es innegociable. «Sin Cultura no seguimos ni negociando, lo consideramos un castigo injusto en clave electoral», señaló ayer un portavoz de AIB. Para esta candidatura independiente, la gestión realizada en cultura, «ha sido histórica y revolucionaria» por eso es «irrenunciable». Según el concejal electo José Luis Carrascosa, «el PSOE solo quiere aprovecharse de nuestro trabajo en las áreas que hemos llevado, cultura y servicios municipales, y a cambio nos dan las competencias que no les gustan, un exceso de poder intolerable», enfatiza. Además, añade que cuando se sentaron a hablar el martes, «ya tenían planificado el organigrama del gobierno sin nosotros porque saben que con esa propuesta no participaríamos».

La reflexión final de José Luis Carrascosa es que «tras 8 años de pacto de todas las izquierdas para impedir gobernar al PP en Buñol, la posición de poder del PSOE rompe esa relación e IAB dejará de ser gobierno en Buñol tras unas negociaciones frustradas con el PSOE», apostilla. Después de esta decisión, el PSPV está condenado a entenderse de manera urgente con EU de Buñol. Ambas formaciones sumarían 7 concejales y mayoría absoluta. Pero deberán ponerse de acuerdo antes del próximo 15J, tal como ha exigido EU para los cuatro pueblos de la Hoya con la vara de mando en el aire: Buñol, Cheste, Chiva y Godelleta



EU: «Creen que tienen mayoría»

Un portavoz de EU de Buñol remarcó ayer que el lunes volverán a reunirse con el PSPV para tratar de sellar un acuerdo para entronizar a Juncal Carrascosa. Al parecer, EU quiere urbanismo, parcela que hasta ahora llevaba la propia alcaldesa. «Hemos pedido muchas más competencias» porque tenemos «mejor equipo», matizaron. Ahora bien, puede darse «cualquier escenario», incluido que la alcaldesa salga elegida solo con los votos del PSPV. Hay malestar en EU porque en los cuatro pueblos citados de la Hoya: «El PSOE actúa como si tuviera mayorías absolutas y se equivoca, más en Buñol donde obtuvo una victoria pírrica por 31 votos», finalizaron.