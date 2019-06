El mejor vuelo acrobático se cita en Requena

el aeródromo de requena celebra este fin de semana hasta hoy domingo el Campeonato de España de Vuelo Acrobático con música, atracciones y gastronomía para completar el programa. Ayer sábado, la meteorología afectó la programación de vuelos y no se pudieron disputar todas las categorías. Aún así, más de 3.000 aficionados acudieron al evento. Hoy domingo, la organización espera que la jornada sea todavía más exitosa, se acerquen muchos más aficionados y se sobrepasen los datos del año pasado. Para hoy quedan por volar 'FreeStyle' y las categorías que ayer no dieron tiempo y por ello aún no están disponibles los resultados finales hasta que se validen de manera oficial.