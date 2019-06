Los pactos de izquierdas se atascan en Chiva y avanzan en Cheste y Buñol

En las comarcas del interior de València son varios los municipios en los que se está negociando con vistas al 15 J entre PSPV, EU y Compromís «para conformar gobiernos de progreso».

El resultado de las diversas reuniones que se han producido hasta la fecha es que en Chiva el posible ejecutivo local «está atascado de momento porque se ha empezado a hablar del reparto de áreas de gestión municipales y no hay acuerdo»; mientras que en Cheste y Buñol avanzan en buena línea las confluencias de izquierdas «a falta de algunos flecos», confirmó un portavoz de la dirección autonómica de EU. En Chiva, EU ya advirtió que no daría «un cheque en blanco» a Emilio Morales, el alcalde electo de Compromís. En esta localidad se han iniciado las negociaciones a tres bandas, con Vinchi, pero no aún no han llegado a buen puerto. De hecho, ADUC, partido de las urbanizaciones, también juega sus cartas. La misma fuente ha remarcado que EU es la tercera lista «más votada» en Chiva por detrás de Compromís y el PP, «por eso no vamos a pactar cualquier cosa y queremos que se nos trate dentro del acuerdo con Emilio Morales como la fuerza clave que somos».

Por último, en Villar del Arzobispo, al parecer, PSOE y EU tienen un preacuerdo que necesita del apoyo de Luis Suller, de Compromís. Ese posible pacto pasaría por la rotación de la alcaldía, tal como se firmó en 2015. Con todo, los posibles socios de izquierdas desconfían de la buena relación de Suller con Marí Carmen Porter, alcaldable del PP y candidata más votada en las urnas.