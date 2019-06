El PP podrá gobernar en Godelleta con Cs y las urbanizaciones

Finalmente los partidos de izquierdas no han reeditado el pacto de 2015 que permitió a PSOE y EU gobernar en Godelleta hasta el pasado mes de mayo. En este caso, los desencuentros entre Esquerra Unida y el PSOE; y de los socialistas y EU con la Plataforma de las Urbanizaciones de Godelleta (PUG) han acabado por allanar el camino a la vara de mando al PP.

La popular Silvia López, según fuentes de la dirección autonómica de EU han indicado a Levante-EMV, será la nueva alcaldesa de Godelleta, con los apoyos de PUG y Ciudadanos.

El PP fue la lista más votada en las elecciones del 26M y salvo sorpresa recibirá la vara de mando el próximo sábado. Las malas relaciones y la desconfianza entre Pablo Rodríguez, alcaldable y alcalde saliente de EU y Rafael Fora, su homónimo del PSOE, han provocado que ambas fuerzas hayan acabado por no entenderse. De hecho cabe recordar que a final del mandato que ahora acaba, Fora se negaba a entregar la alcaldía a EU y tuvo que intervenir la ejecutiva nacional del PSPV para obligarle. Desde entonces las cosas ya no venían bien dadas. En cuanto al partido de las urbanizaciones, a diferencia de los comicios de 2015 no va en coalición con EU y ha optado por pactar con el centroderecha. En principio, los seis escaños del PP con PUG y Cs suman la mayoría absoluta para conformar un ejecutivo estable.

La lectura final es que la división en las urnas de EU-PUG y la entrada de Cs en el consistorio ha acabado por desgastar a las fuerzas de izquierdas. Más el tirón de la nueva alcaldable del PP que ha roto con el pasado que representaba el exalcalde popular Salvador Marín.