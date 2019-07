Los animalistas exigen que se revoque la distinción al Torico

La reciente declaración del Torico de la Cuerda de Chiva como Fiesta de Interés Autonómico por parte del Consell ha suscitado el rechazo directo del sector animalista, que ha acudido a la vía administrativa para tratar de frenar dicha distinción. Para ello, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), que ya consiguió que el Ayuntamiento de Sagunt eliminara el uso de patos vivos en su tradicional cucaña, ha impugnado ante Presidencia de la Generalitat la prerrogativa otorgada a la fiesta chivana. La asociación animalista exige explícitamente que la distinción sea revocada.

Según sostienen los responsables de ANPBA, «el Torico de la Cuerda de Chiva no presenta innovaciones que lo reputen como excepcional para ser declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, pues no deja de ser un toro atado con cuerdas que es obligado a transitar las calles, experimentando enorme angustia, sufrimiento y estrés insoportables, como todos los demás 'toros de cuerda' realizados en la Comunitat Valenciana». Asimismo, apuntan a que «una cosa es que estén legalizados y algo muy diferente es que estos eventos de sufrimiento animal profundo sean elevados a la categoría de fiestas 'de interés turístico' o 'de interés cultural'». No obstante, consideran «intolerable» que se sigan celebrando este tipo de festividades.

La distinción fue otorgada a solicitud de la Asociación Peña Taurina El Torico, que defiende el contenido patrimonial, cultural y turístico de la fiesta, de la que recuerdan que hay documentación de su existencia ya en 1648, aunque sostienen que es todavía más antigua.



Críticas dentro del Consell

La oposición va más allá del sector animalista. La nueva jefa de gabinete de la Conselleria de Transparencia, Aurora Mora (EUPV), ya criticó esta distinción el pasado jueves al apuntar en su cuenta personal de Twitter que no era «propia de un gobierno de izquierdas». No obstante, el Ayuntamiento de Chiva, liderado por Compromís y del que también forma parte EUPV, felicitó públicamente a la Peña el Torico por el reconocimiento.