El alcalde de Requena cesa a dos de sus pedáneos por "falta de confianza"

Los alcaldes pedáneos elegidos el pasado 8 de julio en votación vecinal en las aldeas requenenses de Barrio Arroyo y Hortunas (Rosa María Martínez y Emilio Sánchez, respectivamente) han sido cesados por orden del alcalde, el socialista Mario García, apenas veinte días después de su nombramiento. El motivo, según han explicado fuentes municipales, ha sido la "falta de confianza" en las personas elegidas en votación el 8 de julio y que, en principio, no habían presentado candidatura de forma previa para ser elegidos.

"No había candidatos y me votaron a mí y salí elegida. A los días me llega una notificación del ayuntamiento como que me cesan desde el día 30 sin más explicaciones", asegura la exrepresentante de Barrio Arroyo que critica, sobre todo, "las formas" empleadas por Mario García por las pocas explicaciones recibidas.

El concejal de Comunicación de Requena, David Ramírez, concretó, en este sentido, que el motivo del cese era la «falta de confianza» en estos cargos elegidos. "No dejan de ser representantes del alcalde de Requena y, como tales, el alcalde se reserva el derecho de decidir si esa persona cumple o no con las condiciones necesarias para serlo, ya que debe ser de confianza", explicó.

Los alcaldes pedáneos se suelen nombrar directamente por parte de alcaldía y así se hace en la mayoría de municipios con aldeas. Sin embargo, el Reglamento Orgánico Municipal de Requena recoge la "tradición" de convocar elecciones vecinales para elegirlos, en principio, entre los candidatos previamente seleccionados y que se presentan a votación.

Con todo, y tal como se refleja en el reglamento, es decisión última del alcalde decidir si la persona elegida es la adecuada o no, sobre todo cuando no hay candidatos previos. Es precisamente la explicación oficial que han aportado desde el Ayuntamiento de Requena tras las críticas vertidas por la cesada alcaldesa de Barrio Arroyo; Rosa María Martínez que insiste en que recibió «mayoría absoluta» en la votación por la que fue nombrada. «Entiendo que al final sea un cargo de confianza y lo pueda decidir él pero fui a entrevistarme con él por las fiestas y las formas no fueron las más adecuadas», insistió la ex edil de Barrio Arroyo.



Tres aldeas sin representante

La situación de elegir representante entre los vecinos al no existir candidaturas presentadas de forma previa (proceso que normalmente se hace en colaboración con los representantes municipales de Requena) se repitió en, al menos, otras ocho pedanías además de Barrio Arroyo y Hortunas aunque no se han notificado más ceses. Por ahora, el consistorio no ha seleccionado a las dos personas que deben sustituir a estos vecinos por lo que las alcaldías pedáneas siguen vacantes en Barrio Arroyo y Hortunas pero también en Los Cojos, donde el puesto quedó desierto tras una votación fragmentada en la cual no salió candidato definido.

El puesto de alcalde pedáneo de Barrio Arroyo ya había sido problemático con anterioridad. A principios de año dejaba el cargo voluntariamente Vicente Ortola aduciendo motivos personales. Otros cuatro representantes de las aldeas habían dejado el puesto antes de Ortola en un plazo de menos de un año.