De pueblos de agricultores a una cuna de sabios

Las zonas rurales del interior de la provincia de Alicante eran aún a mediados del siglo XX lugares casi remotos, donde las estructuras sociales permanecían impermeables a casi cualquier cambio y el horizonte de futuro para las clases populares no era otro que dedicarse al campo toda la vida o emigrar. Acceder a una formación superior era una entelequia. Sin embargo, casi medio centenar de jóvenes de Quatretondeta y Balones lograron acceder entre 1963 y 1967 a la universidad. De estos dos pequeños pueblos salieron médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, filólogos y maestros, entre otras profesiones. Toda una revolución educativa que pudo existir gracias al tesón de Antoni Llidó, a la sazón cura párroco de ambas localidades.

La de Llidó ha sido una figura intensamente recordada y reivindicada en las últimas décadas, dado que se trata de un desaparecido de la dictadura militar chilena de Augusto Pinochet. Su rastro se perdió en 1974, cinco años después de llegar al país andino y de realizar allí una labor pedagógica y social similar a la que ya había puesto en marcha en Quatretondeta y Balones, su primer destino tras ser ordenado como sacerdote. Nacido en Xàbia en 1936 y de origen familiar humilde, cursó Magisterio con la ayuda de becas antes de entrar en el seminario. Unas circunstancias que seguramente fueron determinantes en su firme apuesta por la formación y la justicia social, que comenzó a desplegar nada más llegar a los dos pueblos de El Comtat.

Quatretondeta tenía entonces unos 400 habitantes y Balones apenas 300 -hoy ambos municipios rondan los 120 vecinos-, y al terminar la escuela primaria no solía haber más salida que empezar a trabajar en el campo con la familia. Apoyado en el «Bachillerato radiofónico» que se emitía en RNE, y con la ayuda de los maestros de las dos localidades, Llidó creó un programa de clases por la tardes y noches de diferentes materias -Francés, Latín, Matemáticas, Historia, etcétera- para que los jóvenes se prepararan por libre el Bachillerato, y luego hicieran los exámenes en el instituto en Alcoi. La formación se completaba los fines de semana gracias a estudiantes de la Universitat de València de diversas carreras a los que conocía el párroco.

La huella de esta iniciativa aún se siente a día de hoy. Aquellos jóvenes son ahora jubilados que rondan los 70 años y que han dedicado su vida profesional a las carreras que cursaron gracias a aquellas clases intensivas. «Antoni Llidó vio el poco futuro agrícola que tenía la comarca y que el estudio era la única salida», comenta Ramón Vercher, uno de los alumnos del párroco en Quatretondeta y que estudió Matemáticas. «Nuestros padres al principio eran muy escépticos, pensaban que no estudiaríamos», añade Héctor García, que ha sido médico nefrólogo. «Pero fuimos atrevidos y estudiamos», remarca.

La acción trastocó los esquemas sociales vigentes hasta entonces: «A algunos padres y a los ricos no les gustaba que el cura nos abriera a la cultura, pero él se las apañaba para convencerlos. Les decía que siempre sería mejor ser un agricultor con Bachillerato que sin él», señala Juan José Ferrándiz, de Balones y que fue maestro. Las clases no eran gratuitas porque había que pagar a los maestros las horas extra que trabajaban, pero cada familia aportaba sólo lo que podía. José Joaquín Martí acababa de terminar Magisterio entonces, por lo que se convirtió en maestro de paisanos suyos de Balones con pocos años menos que él. Destaca que Llidó «quería que se estudiara, y que no fuera por falta de recursos». Corrobora que «rompió todas las estructuras de vida de los pueblos; antes de que llegara él, lo que querían los padres es que los hijos trabajaran la tierra». «Quería que nos abriéramos al mundo y lo consiguió; sin él, nadie de aquí hubiera estudiado», añade María Ángeles Seguí, que estudió Filología Inglesa y Francesa.



«Ahora estudian los pobres»

Hasta entonces, sólo las familias bienestantes habían podido acceder a formación superior en Quatretondeta y Balones, salvo excepciones muy puntuales. Y esta experiencia pedagógica hizo que esa diferencia social se diluyera y que surgieran incluso comentarios ofensivos. Una mujer pudiente de Balones tachó en una ocasión a estos jóvenes de «estudiantes de pajar», según explica Julia Martí, que pudo ser maestra gracias a estas clases. También en Quatretondeta «una señora rica le dijo a mi madre que 'ahora estudian hasta los pobres', quejándose de que alguien tendría que labrarle los bancales», dice Ramón Vercher. Era evidente el desagrado que producía en las oligarquías locales la llegada de la formación a las demás capas sociales. «No han perdonado el perder ese poder», afirma José Joaquín Martí.

Precisamente la justicia social es un valor en el que siempre insistió Antoni Llidó, en consonancia con sus orígenes humildes y el esfuerzo que para su propia madre, viuda, había supuesto que él y su hermana estudiaran. «Nos decía que siempre recordáramos de dónde veníamos, que no nos hiciéramos unos señoritos», recuerda Héctor García. Incluso estando ya en Chile les insistía, en sus cartas, «en que no nos comportáramos como unos explotadores con nadie», dice también Juan José Ferrándiz. Y todo, insistiendo en valores éticos: «Tenía mucha confianza en el ser humano», explica Carmen Segura, de Balones, que también fue maestra. Ella destaca, además, cómo las mujeres del pueblo, en general, «estaban encantadas» con esta experiencia formativa.

La iniciativa incluía convivencias entre los jóvenes de ambas localidades, de una forma similar a lo que hacen en la actualidad los colegios rurales. «Un fin de semana íbamos a Quatretondeta y otro los de allí venían a Balones. Dos pueblos que hasta entonces no tenían relación hicieron un contacto inmenso», cuenta Julia Martí. Incluso surgieron parejas donde cada uno era de un municipio. La contrapartida, eso sí, que el acceso a formación superior hizo que todos aquellos jóvenes abandonaran sus pueblos. «Fue la primera sensación que tuve de lo que ahora llaman la España vacía», cuenta Ramón Vercher. Eso sí, ninguno perdió sus vínculos con sus localidades de origen.



Compromiso inquebrantable

La experiencia de Antoni Llidó en Quatretondeta y Balones terminó en la primavera de 1967. Su negativa a participar en el referéndum de la Ley Orgánica del Estado en diciembre de 1966 y los contenidos de algunas de las sesiones y charlas que se impartían a los alumnos pudieron hacer que alguien con poder presionara. El párroco sufrió la curiosa purga de ser obligado a hacer el servicio militar en Ferrol, donde fue licenciado antes de tiempo tras ser acusado de confraternizar con los soldados. Volvió a Xàbia, pero poco después se marchó a Chile.

Llidó siguió en contacto con sus antiguos alumnos, que supieron cómo su compromiso pedagógico y social continuó en Chile. También su familia, a través de la cual conocieron que su pista se perdía un año después del golpe militar de Pinochet de 1973. Muchos de ellos se implicaron en la Asociación Cultural Antoni Llidó, creada en 1998 para reivindicar su memoria y exigir justicia. A día de hoy, en aquella generación persiste el recuerdo de quien hizo que sus pueblos se convirtieran en cantera de universitarios.