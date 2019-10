La diputación no asistirá a la asamblea general

? La Diputación de València no tiene previsto participar en la asamblea general del Consorcio Valencia Interior. No sería destacable si no fuera porque tiene el 15 % de representación dentro del órgano. La Generalitat, por su lado, es poseedora de un 25 % y el 60 % restante es de los municipios que forman el consorcio. El malestar entre los miembros del órgano con la diputación es evidente, ya que la diputación tiene a un representante en la junta de gobierno (en la pasada legislatura, el diputado de Compromís Josep Bort) que mañana no hará uso de su voto para designar un nuevo presidente. Esa «pasividad» de la institución ha molestado a varios integrantes del órgano.