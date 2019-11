El PCPV de Buñol arremete contra IAB por querer «maltratar» la imagen de su partido

La izquierda se ha enfrentado en Buñol a raíz de unas acusaciones de Izquierda Alternativa de Buñol tras la compra por parte del ayuntamiento de 100 ejemplares de un libro escrito por el exalcalde del PCPV, Chimo Masmano. El partido comunista asegura que las acusaciones solo buscan «desprestigiar al PCE de Buñol y causarnos un daño de imagen gratuito, sin razón y sin sentido», dijo el responsable político del núcleo del PCE-PCPV de Buñol, Carlos Xerri. «Para IAB cualquier difamación y mentira les vale con tal de maltratar la imagen de nuestro partido», sentenció.

Así, el responsable explica que el libro C omunistas en Buñol, historia del PCE e IU 1921-2018 fue editado y publicado por el partido, «siendo el exalcalde únicamente su autor, no su editor y propietario». El coste de los 100 ejemplares que compró el consistorio es de 1.500 euros y no 1.560 euros como señaló IAB.

El PCPV desmiente que la compra se haya ejecutado «para sanear las cuentas», como afirmó IAB, porque «desde 1986 no nos presentamos a ningunas elecciones porque estatutariamente tiene las competencias IU», señaló Xerri. Es más, aseguraron que las cuentas están «saneadas» y «sin deuda alguna».

Además, descartaron que se haya producido un conflicto de interés porque la adquisición de los libros la autorizó la alcaldesa, Juncal Carrascosa, y la concejala de Desarrollo Económico, ambas del PSPV, quienes no tienen «relación de militancia o dependencia con nuestro partido». «IAB de nuevo utiliza la insinuación buscando sin escrúpulos socavar la honorabilidad del portavoz de EU en el ayuntamiento», sentenció Xerri.