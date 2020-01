El alcalde que pasó la noche en una cueva tras perderse durante una ruta en bici

Roberto Lahoz tiene 43 años, ejerce como alcalde de Valmuel (Teruel) desde hace ocho y, además, es un experimentado ciclista de montaña. La espectacular nevada caída en el interior norte provincial a causa de la borrasca Gloria dificultó mucho la ruta que el munícipe hacía el domingo entre Fredes y la Pobla de Benifassà. Tanto fue así que se vio obligado a detenerse y pasar la noche refugiado en una cueva, en la que se acurrucó y tapó con hojas y ramas.

Así lo explicó él mismo, tras convertirse en el protagonista de una intensa búsqueda por parte de los bomberos del Consorcio Provincial, la Guardia Civil y compañeros ciclistas que se sumaron al operativo. «Esa misma ruta ya la había hecho más veces. Comencé a las 13.00 horas del domingo y debía costarme dos horas y poco, pero la pista tenía medio metro de nieve y había decenas de árboles caídos. Era muy complicado avanzar así y llegó un momento en el que no encontraba el camino. Tuve que ir campo a través, lo que cuesta todavía más y me di cuenta de que se me iba a echar la noche encima», relató Lahoz.

El alcalde aragonés decidió entonces meterse en una cueva a pasar la noche. «Fue una decisión por prudencia. Se habían caído algunos repetidores, por lo que tampoco tenía cobertura para pedir ayuda o avisar. Llevaba dos litros de agua y un par de Donuts y decidí parar. Si hubiese querido bajar a la desesperada podría haber sido mucho peor, perderme o hacerme daño», aseguró el ciclista, quien durmió «sin pasar frío, afirma», pese a las bajas temperaturas de la zona. «Llevaba mallas de invierno, botas y también una especie de neopreno», incidió.



A la mañana siguiente

Una vez amaneció, decidió retomar la marcha y comenzó a descender un barranco. «Entonces, me encontré con un amigo ciclista de los 15 o 20 que se sumaron al dispositivo y él avisó de que yo estaba bien. Cuando vi el gran despliegue que había para dar conmigo me dio, incluso, un poco de apuro. La verdad es que nunca me había pasado algo así y mi familia estaba bastante asustada al no poder contactar conmigo, pero yo me encontraba en perfecto estado», dijo en conversaciones con este diario.

El Consorcio Provincial de Bomberos desmovilizó, tras la aparición del alcalde de Valmuel, el dispositivo de búsqueda en el que participó durante horas la Unidad de Rescate de Montaña -con un vehículo ATV con orugas para acceder a las zonas más complicadas y moto de nieve-, un helicóptero y bomberos forestales.