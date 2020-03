Los pueblos de interior piden a los ciudadanos que no vayan por el riesgo de los mayores

Tras la crisis generada por el desplazamiento de madrileños a la costa valenciana, desde Cullera a la Marina Alta, son ahora las autoridades de las comarcas de interior las que tratan de disuadir a los ciudadanos valencianos de hacer viajes durante esta semana.

Después de la suspensión de las Fallas, Protección Civil y la Mancomunidad del Rincón de Ademuz han hecho un llamamiento para que los ciudadanos de las capitales no se desplacen hasta sus municipios, donde hay entre un 50 y un 60 % de población mayor, es decir, en riesgo a contraer el coronavirus Covid-19.

"Se trata de que no se tomen esto como unas vacaciones y vengan a sus pueblos, con el riesgo que eso supone para los habitantes. En Castielfabib, el 47 % de la población es mayor de 65 años". Así de contundente es Eduardo Aguilar, alcalde de Castielfabib y presidente de la Mancomunidad del Rincón de Ademuz.

Junto a Protección Civil han hecho públicos los datos por población de las personas en riesgo que existen. Así, en Ademuz hay un 48 % de personas en riesgo; en Vallanca, un 56 %, en Casas Altas un 43%; en Casas Bajas el 55 %, en Torrebaja un 45 % y en la Puebla de San Miguel, el 47 % son personas de la tercera edad.

Con estos datos y debido a la emergencia generalizada que ha propiciado la expansión del coronavirus, Aguilar también ha incidido en los habitantes de interior que no salgan de sus casas. "Para nosotros es una gripe, pero para ellos puede ser mortal", señala. "Nos da miedo que al haber cancelado las fallas suba la gente a sus pueblos, y después viene Semana Santa", teme.

El problema se agrava porque en esta zona de interior los servicios sanitarios son escasos. Un médico de cabecera recorre los pueblos cada día pero a partir de las 3 de la tarde, es Urgencias, en Ademuz, quien atiende todos los casos. Hasta allí tienen que desplazarse desde todos los municipios y los profesionales deciden a qué hospital derivarles: València, Llíria o Teruel. En esta última localdad, Aguilar recuerda que solo disponen de cinco camas en la UCI.



(El texto continúa tras la fotografía)

Población de interior... y turística

En Morella, además, se suma el factor turístico. El alcalde, Rhamses Ripollés, ha recordado que todas la oficina de turismo está cerrada y cualquier recurso turístico, también. "No se trata de no venir aquí, sino de no ir a ningún sitio", ha señalado el alcalde. Lanza un mensaje a turistas y ciudadanos para evitar desplazarse hasta Els Ports, donde la población en riesgo es también elevada.

"En Morella hay una residencia de la tercera edad y centro de día con 70 personas, y gente mayor de 65 años habrá unos 800 habitantes", ha explicado. A todos ellos, la orden es no salir de casa para evitar contagios.