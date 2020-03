Una "cremà" a 8.000 km de distancia

El fuego no será este año el protagonista de la noche de Sant Josep. La pandemia del coronavirus ha obligado a aplazar las fiestas josefinas, pero a casi 8.000 kilómetros de distancia, en Brasil, un sacerdote alcireño quemará hoy una modesta falla para mantener viva la llama de la tradición. Juan Murgui sigue desde la distancia la difícil situación que atraviesa España con la actual emergencia sanitaria y, a través de los versos de esta composición simbólica -el año pasado sí plantó junto a un sacerdote de Torrent una falla de más entidad en la que aparecían Carles Puigdemont y a Rosita Amores- ha querido lanzar un mensaje de esperanza.

La pandemia del coronavirus, según explica, todavía no ha llegado con fuerza a Brasil y, salvo en grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Jainero, no se han multiplicado los contagios. Murgui considera que las autoridades brasileñas no son conscientes todavía la gravedad de la pandemia que, a su juicio, puede ser terrible en un país con una sanidad pública precaria. El sacerdote alcireño, que durante su estancia en Cullera ya colaboraba con algunas comisiones realizando los versos de la crítica, se encuentra en Brasilia y, pese a la distancia, mantiene la ilusión por la fiesta.

«Vull dir-li a València, que tinc el cor en la mà, que en Brasil, hi haurà cremà», relata el sacerdote. La explicación de la modesta falla que ha elaborado y a la que hoy prenderá fuego siguiendo la tradición valenciana, repasa un hecho tan extraordinario como la suspensión de las Fallas por culpa del coronavirus, para acabar lanzando un mensaje de esperanza. «Un animal que no es veu, però que porta corona, ens ha fotut per tot arreu, que ni les festes perdona» o «Entre tots cremarem, este virus fotedor, i l'any que ve plantarem, molt més falles i millors», son algunos de los versos que acompañan la fallita.

Es la tercera vez que Murgui, que ejerce como profesor en el seminario de Paranoá, impulsa la construcción de una falla en Brasil coincidiendo con la semana de San José.

En las anteriores ocasiones lo hizo con la colaboración de un compañero valenciano que se encargaba de la parte más artística, el diseño del monumento, mientras que el sacerdote alcireño aportaba la parte satírica a través de la explicación de las diferentes escenas.