La chimenea más alta de la Comunitat Valenciana aumenta su deterioro

No solo continúa desprotegida. Es que sufre algún deterioro más que cuando ya se advirtió de que corría peligro, hace años. La chimenea más alta de la Comunitat Valenciana fue incluida en enero de 2019 en una propuesta de declaraciones com BRL (Bienes de Relevancia Local) de una docena de inmuebles de Xàtiva. Pero ese expediente está parado. Aunque no se han agudizado de manera extraordinaria los daños que ya tenía, tras la DANA de enero la erosión de la corona es un poco mayor. Y debido a que el agua se filtra por su estructura, el tramo final del cuello presenta un visible oscurecimiento por efecto de la humedad.

La chimenea pertenece a la antigua fábrica de San Jorge, el emporio papelero del histórico empresario Gregorio Molina. De haber fructificado los planes urbanísticos de la era del ladrillo, tanto la chimenea como algunos inmuebles fabriles del antiguo complejo hubieran sucumbido hace tiempo puesto que llegó a proyectarse una urbanización sobre aquel conjunto, a un kilómetro del casco urbano de Xàtiva.

La chimenea, de 50 metros de altura justos, base octogonal y podio, estuvo olvidada durante décadas. Un rayo destruyó el borde de la corona hace tiempo. Pero un trabajo del historiador Josep Lluís Cebrián, Els fumerals de Xàtiva. Monuments de la industrialització (Premi d'Assaig Carlos Sarthou de Xàtiva, 2015) la desempolvó. Cebrián documentó con todo rigor que es la más alta del territorio valenciano. Fue construida en el año 1942 por Josep Goig Lorente.