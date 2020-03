Músicos canadienses lanzan un mensaje de apoyo a Macastre

Hay experiencias que no se olvidan. El paso por Macastre de la Toronto Youth Wind Orchestra es una de ellas, y así se lo han hecho saber a los vecinos de la localidad valenciana que les acogieron en el marco de la World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) que se celebró en Buñol en verano de 2019.

Esta banda compartió pueblo, cenas, comidas, bailes y, cómo no, música con Macastre y la Sociedad Musical Santa Cecilia. En estos tiempos complicados, en el marco de la crisis sanitaria por la Covid-19, los canadienses no se han olvidado de ellos.

Continúa leyendo tras la imagen



En un emotio vídeo que han compartido en redes sociales, los músicos de Toronto recuerdan "como nos conocimos en una tarde de verano en vuestro pueblo hermoso a través de la música" y disfrutaron de la hospitalidad de Macastre. "Comimos, cantamos y bailamos juntos; fue una época feliz para todos y a menudo hablamos sobre nuestro viaje a España", dicen varios músicos en el vídeo.

"MIentras luchamos la enfermedad, el temor y la incertidumbre, por favor sepan que nuestros pensamientos y oraciones están con vosotros", dicen. "Esperaamos que estéis seguros y sanos y que vamos a hacer musica juntos en el futuro", esperan.

Toda la información sobre el coronavirus en Valencia y en España

Así está la curva de la pandemia hoy

La Comunitat Valenciana, la quinta con menos casos de España

¿Tengo que lavar lo que compro?: respondemos a todas tus dudas

Nuevos horarios y normas de los supermercados: cuándo y cómo ir a comprar

Guía para los autónomos: cómo afrontar la crisis del Covid-19

Mapa del coronavirus: así avanza por el España y el resto del mundo