Precipitaciones como las de antaño alivian los bolsillos de los agricultores al reducir los riegos

Las lluvias de estos días, y en general de lo que va de año, suponen una de las pocas alegrías que llegan a los campos de cultivo de la Ribera. En más de un municipio ha caído casi tanta agua como en doce meses, lo que supone un alivio para los bolsillos de los agricultores, que verán cómo menguan ligeramente las facturas de riego.

«Las lluvias están siendo, en general, beneficiosas para los agricultores de la comarca, donde abundan cítricos y caquis. También es una bendición para las producciones de aceituna y uva. Es cierto que puede suponer algunos problemas puntuales por exceso de humedad, especialmente con la aparición de hongos o el agrietado de algunos frutales como albaricoques o nectarinas. También pueden sufrir mucho los cultivos bajos, como las cebollas o patatas, pero el balance global es muy positivo», según asegura el vicepresidente segundo de AVA, Bernardo Ferrer.

En lo que va de año, algunos municipios de la comarca suman un volumen de precipitaciones muy similar al que registraron en todo 2019, especialmente tras el inusual episodio de enero. «Durante estos días ha llovido de manera escalonada, por lo que la tierra asimila el agua, que además llega hasta la raíz más profunda, a unos cuarenta centímetros bajo el suelo, donde la humedad se conserva mejor. No está ocurriendo como el pasado año, que tuvimos una jornada de mucha lluvia, que sí fue más perjudicial», explicó Ferrer, que añadió: «Esto se traducirá en un ahorro de agua y energía, pero también económico. Muchos agricultores apenas han hecho uso del riego por goteo en estos meses, como mucho en sesiones cortas para abonar las tierras. Si ya no llueve mucho más, no tendremos problemas y veremos una muy buena floración y excelentes calibres».