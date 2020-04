Buñol suspende la Tomatina

El Ayuntamiento de Buñol (Valencia) ha decidido suspender la Tomatina, su fiesta de carácter internacional, por "responsabilidad" y en favor de la "seguridad" de quienes cada año participan en ella ante la crisis sanitaria actual provocada por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha confirmado a Europa Press la concejal de Tomatina, María Vallés, que ha señalado que esta es una medida que planteada desde el equipo de gobierno de la ciudad que se ratificará este miércoles al mediodía en una reunión con todos los grupos con representación en el consistorio.

"Es una decisión importante y responsable sobre todo", ha indicado Vallés, que ha subrayado la "necesidad de preservar la seguridad e integridad de las personas" que participan en esta festividad. "Hemos sido en España una de las fiestas más seguras, también del mundo y no podemos garantizar esa seguridad" en la actualidad, ha apuntado la edil.

En esta línea, la también teniente de alcalde ha agregado que "las circunstancias mandan y también la responsabilidad", al tiempo que ha afirmado que es necesario a la vez "preservar el buen nombre" de la Tomatina, que este año "celebraba su 75 aniversario". Esta festividad tiene lugar cada año el último miércoles del mes de agosto, dentro del programa de fiestas de Buñol.

María Vallés ha resaltado también, además de la vertiente "internacional e intercultural" de la Tomatina, su carácter de "cooperación" y "consenso" y ha insistido por ello en la decisión de "ratificar" este miércoles con todos los miembros de la corporación local la medida de llevar a cabo su suspensión en 2020 por las circunstancias sanitarias generadas por la Covid-19.

"La Tomatina es una fiesta grande e importante y esta debe ser una decisión institucional, de toda la corporación", ha manifestado en esta línea. De este modo, ha dicho que la medida trasciende a la Alcaldía y a la tenencia de alcaldía y concejalía de Tomatina.

Por su parte, la alcaldesa de la población, Juncal Carrascosa, ha señalado respecto a la suspensión de este acto, en un comunicado publicado en Facebook, que "no se escapa a nadie lo difícil que resultaría organizar nuestra fiesta más internacional en estas condiciones" sanitarias actuales.

Así, ha expuesto que por ello, "la responsable de la gestión de esta fiesta, la teniente de alcalde María Valles, planteó al gobierno local esta posibilidad", en el que encontró "unanimidad". La primera edil ha insistido en la intención de comunicar oficialmente la decisión a los portavoces municipales en la reunión prevista para este miércoles a las 12.00 horas y de formalizarla posteriormente con un "acuerdo institucional en el pleno del próximo lunes 27 de abril".

Carrascosa ha lamentado que la noticia haya trascendido antes de poder celebrar dicha reunión esta jornada y darla a conocer de manera "institucional". "Nuestra fiesta de la Tomatina se merece que demos esta información de forma institucional, consensuada y, sobre todo, a la altura informativa del interés internacional que suscita", ha señalado la alcaldesa en su escrito.

La primera edil ha afirmado que en Buñol "todas las decisiones que se han tomado durante esta crisis de la Covid-19 se han hecho pensando siempre en el bien común y con la esperanza de que en un futuro próximo" se pueda recobrar "la normalidad" y de que "todo saldrá bien".



Sociedades musicales

Asimismo, Juncal Carrascosa hace referencia en su comunicado de suspender también "las presentaciones, cabalgatas, ofrendas y desfiles tanto de los días de las Sociedades Musicales como del Día de la Músicas" y ha explicado que "se tomó ayer por parte del gobierno local, de acuerdo con el presidente y la presidenta de ambas sociedades musicales, a falta de que esta decisión fuera ratificada por sus juntas directivas".

Por otra parte, ha apuntado, en cuanto al Concierto MaM, que "todo indica, por el tipo de espectáculo que es y por la propias características de nuestras bandas de música", que "no se pueda realizar". No obstante, ha matizado que esto "no estaba previsto anunciarlo todavía".

