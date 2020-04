25 d'abril: tornarem a renàixer de les cendres

Hui commemorem a Xàtiva el 25 d'Abril, data clau per a la Història del poble valencià. L'efemèride que recordem està plena de significat per a la nostra ciutat. Al llarg dels anys, la commemoració i els actes que s'han vingut celebrant junt al monument als Maulets han contribuït a situar a Xàtiva com a un referent històric i identitari. Tal dia com hui, l'atenció de moltíssimes persones al llarg i ample de la nostra geografia es fixa en la nostra ciutat.

El 25 d'abril, un sentiment de pertinença batega fort al bell mig de la plaça de Sant Francesc. Perquè hui no recordem una desfeta militar que tindria com a conseqüència la destrucció de la ciutat, sinó que celebrem el nostre renaixement de les cendres. Això és el que ens ha d'omplir d'orgull per a commemorar aquesta diada com a comunitat de persones que convivim en aquesta meravellosa ciutat, lluitant per encarar el dia a dia amb força, hereves d'un gloriós passat i un ric patrimoni cultural.

Malgrat les circumstàncies que aquestes setmanes ens allunyen del carrer i de les celebracions, des de l'Ajuntament de Xàtiva no renunciem a commemorar el 25 d'Abril. Per això, hui lluirà una corona de llorer a la pedra dels Maulets. A més a més, hem volgut mantenir viva la convocatòria de celebració de l'efemèride mitjançant la producció d'un vídeo oficial que des d'aquest matí circula a les xarxes socials. En aquest audiovisual, destacats músics xativins i altres representants del món de la Cultura interpreten un cor virtual, portant a terme, de manera simbòlica, l'homenatge anual que reivindica la nostra dignitat com a poble, posant en valor la riquesa immensa de la nostra cultura i la bellesa de la nostra llengua.

Totes i tots junts hem de prendre consciència de la capacitat de construir el nostre propi futur. Xàtiva, amb la perspectiva que ens donen milers d'anys d'Història, és una ciutat que lluita pel seu futur, per tornar a ser una ciutat on tots els seus veïns i veïnes tinguen l'oportunitat de desenvolupar el seu projecte de vida en harmonia i bona convivència.

La nostra prioritat són les persones i en eixa línia hem de continuar treballant, oferint possibilitats per a ressorgir d'aquesta nova crema a què ens enfrontem i solucions que milloren la situació de tots i cadascun dels xativins i xativines. Per això, ja hem posat en marxa el pla Reactivem Xàtiva, que destina 8 milions d'euros a la reactivació social i econòmica.



Un exemple de resistència. Inspirem-nos, per tant, en aquell esperit de resistència dels Maulets. Que siga aquest el lligam que ens procure la unitat i l'altura de mires que necessitem per rellançar Xàtiva. Estime aquesta ciutat. Estic orgullós de les seues gents, generacions i generacions de xativins que han deixat per a la Història notables exemples de superació. Les xativines i xativins ja hem demostrat que sabem refer-nos i renàixer de les nostres cendres. Estic convençut de que ara, totes i tots junts, ho anem a tornar a fer.