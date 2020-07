Los vecinos de Mas del Olmo pasan días incomunicados por la poca cobertura

Los vecinos de Mas del Olmo llevan tiempo denunciando la falta de cobertura y corte de comunicaciones que sufren desde hace ya un tiempo. La asociación cultural y recreativa de una de las aldeas que componen el municipio del Rincón de Ademuz ha manifestado su descontento con el Ayuntamiento en reiteradas ocasiones. "Tenemos insuficiencia de cobertura desde hace mucho tiempo. La semana pasada estuvimos cuatro días sin cobertura. Tenemos que salir con los coches y alejarnos un poco de la aldea para buscar algo de conexión. Y esto es lo habitual, además si a eso se le suma que hay tormenta podemos estar más días sin cobertura", asegura Miguel Tomás, vecino de Mas del Olmo.

Mas del Olmo pertenece al término de Ademuz y es una de las aldeas más despobladas de la comarca. "En invierno somos 15 habitantes y de ellos la mayoría son gente mayor. En mi caso que tengo hijos jóvenes que están estudiando es muy difícil vivir sin cobertura. La mayoría de las veces tengo que salir con ellos en el coche a buscarla porque la necesitan para estudiar y se hace muy complicado", explica Miguel.

"Nos pusieron una torreta para los móviles pero aún así es insuficiente. Además que muchas familias se quejan porque no pueden hablar con sus familiares en tres o cuatro días. Y la gente que tiene la aldea como segunda residencia también se queja de lo mismo", argumenta el vecino de Mas del Olmo.

Por ello, la asociación cultural y recreativa ha manifestado su descontento con un escrito para hacerlo visible y ver de que manera se puede solucionar el problema.

"Nos permitimos ponernos en contacto con ustedes para denunciar un problema, que siendo pequeño, es de una gravedad que consideramos muy importante, Somos una asociación cultural y recreativa de una de las aldeas que componen el municipio de Ademuz, más concretamente la aldea de Más del Olmo. En verano llegamos a ser más de 300 veraneantes, y aunque el censo (que para los políticos y las empresas parece que es lo único que cuenta) somos muy pocos los habitantes , si es cierto que cada vez hay más jubilados y gente que vive por largas temporadas o tienen fijada aquí su segunda residencia. La asociación se esfuerza por ser un nexo de unión y coordinación entre las necesidades de la aldea y el municipio. El problema que denunciamos es que de manera reiterativa, sufrimos cortes en las comunicaciones, quedando por varios días sin poder comunicarnos telefónicamente con nuestros allegados o con algún servicio que se necesite. Cuando ello ocurre, debemos salir unos 3 /4 kilómetros del núcleo de población, y no siempre resulta fácil, más pensando en las personas mayores que habitan en la aldea. Hemos contactado muchas veces, durante varios años, con el consistorio pero no han aportado una solución al problema, en el mejor de los casos, hemos obtenido la respuesta típica de las instituciones "ya lo veremos.." Cómo pretenden desarrollar las zonas rurales si algo tan básico como la comunicación, y ya no hablamos de 4G o 5G, si no simplemente poder hablar por teléfono, es muchas veces imposible. A los políticos, en campaña electoral, se les llenó la boca con "la España vacía", pero pasaron las elecciones y la triste realidad es que seguimos igual de ignorados que antes. No puede ser que la salud de una comunidad dependa de que alguien vaya a conectar una torre de comunicación. Esperamos que nos ayuden a hacer visible un problema, ya no de comunicación, si no de futuro, de salud, de economía", escrito de Abel Aparicio, presidente de la Asociación Cultural y Recreativa de Mas del Olmo.

