Benaguasil tendrá cerrados los supermercados tres días seguidos en plena pandemia

El municipio de Benaguasil (Camp de Túria) va a tener durante tres días la mayoría de sus supermercados cerrados. Al menos esto es lo que parece en este momento. En concreto, será el próximo domingo, 6 de septiembre, así como el lunes 7 y el martes 8 de septiembre, ambos declarados por el ayuntamiento como festivos locales al ser días grandes de las fiestas patronales. Aunque la pandemia ha obligado a suspenderlas. En principio solo el martes era festivo, pero como la crisis obligó a cancelar el festivo local del fallero 18 de marzo, se trasladó a este lunes.

Se trata de una anomalía en el ámbito comercial, ya que por norma general se evita que se acumulen dos días festivos no aperturables. En este caso, serán tres. Podrán abrir las tiendas de alimentación pequeñas, pero no así grandes cadenas Mercadona, Consum o Economy Cash, entre otros.

La situación ha alarmado a la asociación de supermercados Asucova, que cuenta con varios asociados en este municipio de casi 11.000 habitantes. Por los intereses empresariales afectados, pero también por darse en plena pandemia, cuando se está llamando a evitar desplazamientos innecesarios a otros municipios y se busca evitar las aglomeraciones en superficies comerciales. No es tanto una cuestión de desabastecimiento sino de acumulación de clientes antes o después de estos tres días.

El asunto ha creado una controversia administrativa que ya dura dos meses entre ayuntamiento, Asucova y la propia Generalitat, que emplaza al municipio a facilitar un día de apertura tal como piden los supermercados.

Ya en julio Asucova reclamó dos veces al consistorio un cambio, permitiendo las aperturas el lunes. Proponía trasladar al lunes el festivo aperturable para el comercio del domingo 13 diciembre. Es algo permitido por la ley. En todo caso, Asucova recuerda que la ley autonómica ampara a los operadores para pedir que se habilite un día como aperturable cuando coincidan dos.

El consistorio que preside Joaquín Segarra, sin embargo, no lo ve así. Ya se negó en una primera resolución el 11 de agosto, sosteniendo que la decisión de declarar festivos locales lunes y martes se tomó en el pleno. Y asegura que, según la ley de comercio de 2011, «es competencia municipal la determinación de los domingos y festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público».

La disputa administrativa subió de rango con la entrada de la Dirección General de Comercio. La conselleria da la razón a los super. El pasado 19 de agosto notificó al alcalde que su resolución contiene irregularidades y le instaba a determinar al menos un día aperturable para la práctica comercial. En concreto, el lunes, para romper la acumulación de tres días.

La conselleria se ampara en el mismo artículo de la ley de 2011, que dice que cuando exista una acumulación de festivos, y uno de ellos sea domingo o festivo no local, se habilitará siempre que haya petición de la parte interesada. Para la Dirección General no hay razón de interés general para negarse, y pide al alcalde que dicte una nueva resolución para habilitar al menos un día y que puedan abrir los supermercados.



"Autonomía local"

El último capítulo se ha dado en los últimos días. El alcalde se mantiene en su posición, insiste en que no está incumpliendo la ley y pide que se eleve la disputa al Consell Jurídic Consultiu para que resuelva con un dictamen la duda de interpretación de ese artículo de la ley de 2011.

A preguntas de este diario, el alcalde, Ximo Segarra, defiende que la ley les faculta para hacer un cambio, pero no les obliga. Y lamenta que no se respeten las competencias municipales. «Llevo 17 años como alcalde, veo que a las competencias municipales no se les hace caso. Hay principios como el de la autonomía local deben respetarse: no hay que dejarse atropellar», afirmó.