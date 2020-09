Compromís y PP podrían unirse en Cortes de Pallás para presentar una moción de censura contra el alcalde del PSPV, Fernando Navarro. En los próximos días podrían presentarla ante la secretaría municipal para apartar al alcalde de su cargo, ya que los socialistas tienen tres concejales frente a los dos de Compromís y los dos del PP.

Se alega "incompatibilidad personal" y falta de sintonía con los socialistas, según señala el pripio alcalde, pese a que les hizo partícipes de la gestión municipal con distintas áreas de gobierno. En concreto, Compromís tenía Trabajo, Cultura, Sanidad, Protección Civil y Agricultura, mientras que el PP dirigía Hacienda, Fiestas, Juventud y Deportes. "Los cuatro concejales han cobrado del ayuntamiento todo este tiempo por tener esas obligaciones que el PSPV quiso compartir con ellos", señala Navarro.

El alcalde lamenta lo sucedido y critica que Compromís, un partido de izquierdas, se una al PP para desbancar al PSOE. Según han explicado en la reunión de esta mañana, la idea es repartir los 3 años de legislatura que quedan entre ambos partidos: durante un año y medio gobernará Compromís y el resto lo hará el PP.

Lo cierto es que en Compromís no quieren corroborar que vaya a presentarse. "Lo veremos", ha señalado David Herrera, concejal de la coalición valenciana. "La reunión de esta mañana no era para ver si presentábamos o no la moción de censura, si no que el alcalde quería que firmáramos un documento asegurando que no la íbamos a presentar, pero eso no podemos garantizarlo", ha explicado.

Cabe destacar que tanto Herrera como Sonira Iranzo, la otra concejala de Compromís, se dieron de baja hace 15 días del partido, según el propio Herrera ha confirmado. Eso les facilitaría poder presentar la moción de censura sin tener que rendir cuentas ante las directrices del partido, donde se evita a toda costa enfrentarse al PSPV, su socio de gobierno en la Generalitat.

Los rumores llevan corriendo semanas en Cortes de Pallás y el miércoles, en la reunión del equipo de gobierno, el alcalde preguntó abiertamente sobre si se pretendía presentar una moción de censura. Al no estar todos los concejales presentes, David Herrera, concejal de Compromís, no quiso tratar este asunto. Por ello, Navarro les emplazó a todos a otra reunión esta mañana con un único punto del día: la moción de censura.

Según ha explicado Navarro, "si dimito, no la presentan, pero si no dimito, la van a presentar, y yo no voy a apartarme por respeto a mis votantes".