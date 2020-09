Ecologistas se oponen a la variante sur de Pedralba por estar en terreno inundable

Representantes ecologistas de Acció Ecologista - Agró y de la Associació Cultura 9 d´Octubre de Vilamarxant expresaron ayer su firme oposición al proyecto de la variante sur de Pedralba que sacará el tráfico rodado del centro del municipio y lo desviará por el sur, entre el pueblo y el río Túria. Está a cargo de la Diputación de València y los ecologistas denuncian que esta carretera creará una barrera entre Pedralba y el río y esta proyectada sobre terrenos inundables, además de ser una zona protegida por el propio Parque Natural del Río Túria. Ambas entidades ecologistas, representadas en la Junta Rectora del Parque Natural del Túria, recuerdan que esta vía fue gestada en la última etapa del PP en la Generalitat y la diputación y aseguran que se produjeron «irregularidades», como que durante su tramitación no se dio voz a la junta recora del parque o que la exposición pública se hizo en agosto dificultando las alegaciones ciudadanas. Además, creen que el Estudio de Impacto Ambiental presentaba «errores inexplicables que motivaron una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ahora caducada y prolongada fuera de plazo sin ningún tipo de justiciación». Recuerdan también que la normativa del parque exige a nuevas infraestructuras priorizar alternativas que no afecten a las zonas verdes. Critican también que la diputación no haya tenido a bien realizar ese estudio alternativo que estuvo presupuestado en su día por si no se desbloqueaban los trámites ambientales de la vía. Como finalmente la Conselleria de Agricultura de Mireia Mollà sí que prolongó la Declaración de Impacto Ambiental con el proyecto original, la diputación considera que no es necesario un proyecto alternativo. Los ecologistas piden a Agricultura que admita a trámite el recurso presentado por la asociación Defensa del Paisatge de Pedralba.