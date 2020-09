El PP y los dos ex ediles de Compromís registran la moción de censura

Los dos concejales del PP y los dos ex ediles de Compromís han registrado esta mañana la moción de censura contra el alcalde del PSPV, Fernando Navarro. Se debatirá en el próximo pleno que se prevé para la primera semana de octubre a falta que la secretaría municipal lo confirme.

Así, el PP de la provincia de València dio luz verde a la maniobra de sus dos ediles, David Gras y Miguel Ángel Llovera, que se presentaron como independientes. Los otros dos, David Herrera y Sonia Iranzo, que ganaron las elecciones bajo el paraguas de Compromís, se dieron de baja del partido el 4 de septiembre, por lo que presentan la moción como ediles dentro del grupo de los no adscritos.

Alegan una falta de comunicación sistemática con los socialistas y "un programa diseñado por los tres partidos del que no se ha cumplido ni un punto", ha señalado Herrera a este diario. Tanto en el PP como en los no adscritos apuntan a que el gobierno, aunque de tres colores, "iba a ser de unidad", pero nada de eso se ha cumplido. "Cada uno ha ido a su marcha", señala Herrera.

En las filas populares aseguran que la sintonía con los dos ex concejales de Compromís es "total": "Si no, no nos habríamos aliado para la moción de censura". En ambos partidos remarcan que la política municipal está "muy alejada de los debates nacionales" y las fricciones son menores porque el objetivo de todos es "el bienestar del municipio".

Ambos han apalabrado repartirse los tres años que quedan de legislatura en un año y medio cada uno. Así, será Herrera, ex edil de Compromís, quien asumirá la vara de mando en la primera etapa y Gras, del PP, quien le tome el relevo.