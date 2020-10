El alcalde de Llíria, Manuel Civera, ha sido ingresado en el hospital de la localidad a causa de una neumonía derivada por la Covid-19. Civera dio positivo por coronavirus hace siete días y se encontraba en aislamiento y confinado en casa hasta que las complicaciones surgidas por el virus ha aconsejado su ingreso hospitalario.

El propio Civera fue quien explicó en redes sociales que se encontraba bien y compartió una reflexión con sus seguidores, donde alertaba de comportamientos comunes como darse la mano, no cumplir con la distancia de seguridad en las reuniones o coger el móvil de otro. "No nos podemos relajar ni nos podemos despistar. Nadie se puede culpar por contagiarse pero tenemos que hacer todo lo posible para que no pase", señala.

En principio solo él habría dado positivo. "Ningún concejal del ayuntamiento ha resultado contagiado, ni los colaboradores directos. Ni mi mujer ni mi hija han dado positivo. Todos mis contactos han dado negativo", sentenció el alcalde de Llíria.

Asimismo, el alcalde de la capital del Camp de Túria ha asegurado en un comunicado que "estoy bien, no es una situación grave, pero el virus ha causado una neumonía que requiere control hospitalario para evitar complicaciones que podrían ser más graves". En ese sentido, también ha manifestado "que estoy en las mejores manos que puedo estar, las de los profesionales de la salud que trabajan sin descanso contra esta enfermedad y también lo hacen con un trato exquisito que transmite gran tranquilidad. Muchas gracias a todos por dar lo máximo de vosotros, porque no desistís a pesar del agotamiento físico y psicológico, porque sois los que cuidáis de nuestra salud y salváis nuestras vidas. Los profesionales de la salud tienen todo mi respeto y reconocimiento".

Más en concreto, Civera ha expresado que "esta enfermedad no es broma y por eso es importante cuidar las precauciones porque nadie está exento de contagio". Asimismo, también ha expresado que "ningún contacto que he mantenido en determinadas actividades ha dado positivo. Y sobre todo me siento bien pero necesito el control hospitalario de neumonía. En este momento sigo con mi trabajo, todo lo que este bicho raro me permite, en el teléfono atender las cuestiones que afectan a los ciudadanos de Llíria y no pueden esperar y otras cuestiones, inevitablemente, serán atendidas por todo el equipo de gobierno con Joanma Miguel al timón", ha finalizado.