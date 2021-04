Una mujer opta a presidir la Real Acequia de Carcaixent por primera vez en 367 años

Marién Camarena decidió presentarse por primera vez a unas elecciones de la Real Acequia de Carcaixent casi como una reacción de despecho, aunque ella lo define como «un reto personal». Había acudido a la sede de la entidad para pedir explicaciones sobre el incumplimiento del Convenio de Alarcón, aquel por el que en el año 2001 la Administración se comprometía a la modernización de los regadíos tradicionales valencianos como compensación por la cesión del embalse que estos habían sufragado, y se encontró con una respuesta que le pareció impertinente: «Sabéis hablar mucho porque las cosas desde fuera se ven de forma diferente. Si estuvieras dentro sería otra cosa, pero seguro que no te presentarás», recuerda.

La última coletilla tuvo el efecto de una espoleta en su interior. Era el último día para presentar candidaturas, pero le dio tiempo de ir a hacerse unas fotos y formalizar la suya para integrarse en la junta de gobierno. Tuvo que esperar a que se produjeran vacantes para entrar como vocal pero apenas unos meses después, con la elección de Antonio Ríos como presidente, se convirtió en la primera mujer en asumir un cargo directivo en la entidad al ser designada tesorera. De eso hace ya cuatro años, pero el próximo 24 de abril puede marcar un nuevo hito y convertirse en la primera mujer en acceder a la presidencia de una entidad con 367 años de historia. De momento, Marién Camarena ya es la única mujer en haberse postulado como candidata, aunque tendrá que medirse en las urnas con otro socio que también optará a la presidencia: José Climent.

Camarena se muestra confiada en recibir el apoyo de los regantes de Carcaixent, en base a las manifestaciones de satisfacción que le han expresado por su labor: «Son cuatro años de trabajo y creo que la gente está contenta. Si lo he hecho bien como tesorera, por qué no puedo hacerlo también como presidenta, porque donde está un hombre puede estar una mujer», comenta.

De carácter emprendedor, Marién Camarena ha heredado la afición por el campo de sus padres y abuelos y, según señala, debido al trabajo de su marido, ha tenido que asumir en muchos momentos trabajos y gestiones como cualquier otro agricultor. Desde negociar la venta a controlar el pesaje o pasar de mochila. «En el campo estoy puesta a todo», asegura. Incluso impulsó una experiencia de venta de naranjas por internet.

Confiesa que en su trayectoria en el sector ha sufrido expresiones de carácter sexista como al escuchar en una junta de una cooperativa por qué no estaba fregando en casa, pero asegura que en la Real Acequia de Carcaixent siempre se ha sentido muy arropada por la junta, hasta el punto que le han animado a presentarse. Sólo relata como anéctoda que un socio ya mayor votó en contra de su designación como tesorera «porque no le gustaba que fuera una mujer», aunque con el tiempo, exlica, «vino a decirme que se había equivocado, me dio la mano y me felicitó», un gesto que Camarena valora profundamente.

Marién Camarena ha estado al lado del actual presidente, Antonio Ríos, que pretendía dejar paso por su edad, y comenta que en el último año y medio ha ejercido de «presidenta en prácticas» por lo que la gestión no le viene de nuevo.

Reivindica el goteo pendiente y mantener la concesión de 13 hm3

Reivindicar el cumplimiento del Convenio de Alarcón para que la modernización de regadíos llegue a los campos que beben de la Real Acequia de Carcaixent en los términos en que se pactó, es decir, que se subvencione la infraestructura necesaria hasta la entrada de cada parcela, y la defensa de la concesión de 13 hectómetros cúbicos que actualmente tiene la acequia son sus dos objetivos fundamentales en caso de ser elegida presidenta el próximo 24 de abril.

«La agricultura no está muy boyante, pero queremos que la tierra siga viva, que no se pierda la huerta y seguir dando trabajo a todas las familias que tenemos en la Real Acequia», comenta la candidata, mientras señala que eso pasa por lograr que se riegue con la máxima eficacia y optimizar los recursos. Conoce el trabajo que se realiza desde la junta de gobierno y no duda en señalar que le gusta.

Además de asistir a las comisiones de desembalse o reuniones que convoca la Confederación Hidrográfica o a las juntas de USUJ, en los últimos años disfruta de supervisar a pie de acequia las reparaciones que se van realizando, los trabajos de limpieza del canal y el repaso de la mina -el agua que la Real Acequia toma del Xúquer recorre 14 kilómetros hasta llegar a Carcaixent-, un recorrido que realiza dos veces a la semana. «A los comuneros, sobre todo a los más mayores, se les hacía extraño, pero ya se han acostumbrado a verme con el coche arriba y abajo», comenta Camarena.

Dos aspirantes compiten en las elecciones

Los regantes de la Real Acequia de Carcaixent tienen una cita con las urnas el próximo sábado 24 de abril. Ese día se celebrarán las elecciones para renovar parcialmente la Junta de Gobierno, un proceso que incluye la elección del nuevo presidente, y el Jurado de Riegos. Dos candidatos optan a la presidencia, Marién Camarena y José Climent.