Vallan el último ‘casup’ habitado del Montgó

Que una familia quiera intimidad es lo más natural del mundo. Pero los senderistas (no muchos, que esta ruta es poco conocida) se han quedado de piedra cuando, de la noche a la mañana, se han topado con una valla que cierra la vereda que sube a la Plana y la Cova Ampla del Montgó. Estaban acostumbrados a pasar por la Caseta del Sariero y maravillarse con este casup, el último habitado del parque natural y que se puso en pie hace más de cien años. Ahora la caseta o casup ni se alcanza a ver. Una empalizada de cañas y alambres (la fauna sí pude pasar) rodea los terrenos, unos 17.000 metros cuadrados, que desde como poco 1897 (en ese año está fechada la escritura) habían pertenecido a la familia de los Sarieros. El último de esta saga, Joaquín Sellés Mata, que ahora tiene 72 años, ha cuidado con mimo este casup, vestigio de la vida tradicional en el Montgó. Pero la edad no perdona y cada día se le hace más fatigoso subir por la empinada senda que lleva a esta casita. La puso a la venta. La ha comprado una familia que no quiere que los extraños pasen por sus terrenos. Al Sariero no le molestaba que los senderistas se arrimaran a esta modesta construcción. En el porche, colocó una libreta en la que los visitantes dejaban sus mensajes (a todos les fascinaba la belleza sencilla de esta construcción). También había excursionistas poco respetuosos que hacían noche en sacos de dormir en el porche y dejaban basura.