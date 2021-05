La directiva autonómica de la Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local de la Comunidad Valenciana ha remitido un comunicado en apoyo a los compañeros que la semana pasada fueron agredidos en sendas intervenciones policiales en Alfafar y Almoradí, que a su vez se difundieron a través de redes sociales.

“En estos días hemos asistido a episodios de violencia hacia compañeros que prestan servicio uniformado en las calles de nuestros pueblos y ciudades”, explican. “Desde el principio de la pandemia, con la entrada en vigor de los diferentes Estados de Alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hemos aportado nuestro trabajo y esfuerzo para que la normalidad vuelva a nuestras vidas de la forma más rápida, y todo ello, como no puede ser de otro modo, con nuestro trabajo: presencia en las calles, patrullaje disuasorio, y sanción de las conductas infractoras”, puntualizan fuentes de la asociación.

Así hemos visto agresiones a policías y guardias civiles por parte de personas que, “amparadas en el grupo y los teléfonos móviles, piensan que con la violencia van a impedir ser identificadas o sancionadas, o van a crear falsas situaciones de agresiones previas inexistentes que justifiquen su conducta”.

“A nadie se le han pedido restricciones diferentes a los demás, a ninguna persona, en palabras del TSJ, se le han pedido que acate medidas desproporcionadas a la situación en la que vivimos”, remarcan en el comunicado.

Sin embargo, critican que estas personas, en muchas ocasiones menores de edad, se amparan en unos presuntos derechos a elegir con libertad lo que quieren hacer o no, “haciendo caso omiso al mandato de las autoridades, se resisten a ser identificados para no ser sancionados y, en ocasiones, recurren a la violencia sin sentido sobre los agentes uniformados”. Desde la asociación recuerdan que estos derechos que esgrimen, en todo caso, terminan cuando empiezan los derechos de los demás, como el derecho a la salud, al descanso, o al disfrute en libertad de los espacios públicos.

Así, han querido mostrar su “más sincero apoyo y felicitación” a todos los agentes que trabajan en la calle, prestando un servicio público necesario y valioso. Y muestran su satisfacción por haber presenciado también las muestras de apoyo de vecinos anónimos a estos policías locales en estas localidades, “vecinos que tienen que aguantar las restricciones que estos infractores no cumplen, que ven como no pueden descansar en sus casas por que estos infractores no entiende que su derecho al ocio no puede realizarse a costa de no dejar vivir en paz a los demás en sus domicilios”.

De igual modo han valorado muy positivamente la iniciativa del Ayuntamiento de Alfafar de personarse como acusación particular en la causa por la agresión totalmente injustificada a un oficial de su Policía Local. “No pueden quedar sin castigo situaciones sin sentido que lo único que hacen es intentar alterar el orden público al que todos tenemos derecho”, concluyen desde la directiva de la Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local de la Comunidad Valenciana.