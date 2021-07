El Ayuntamiento de Buñol va a una contra la instalación de una planta fotovoltaica en el entorno natural del Farrajón. En el pleno de esta semana se volvió a dar cuenta de la declaración institucional contra la planta solar que busca instalarse en el área del Farrajón. El edil Rafa Pérez explicó que se ha mantenido diversas reuniones, una de ellas con la Plataforma Salvemos el Farrajón que está llevando a cabo diversas movilizaciones contra la planta que busca instalar la empresa Renovalia. Allí se explicó la postura municipal y también se comunicó que se había mantenido una reunión con la propia empresa, a quien se les trasladó la postura del pleno de no ver con buenos ojos que desplegaran en el término municipal el mar de espejos. La empresa replicó que tenían sus derechos y dado que no es una competencia local autorizar o no estas plantas -según la potencia instalada depende de la Conselleria o del Ministerio de Transición Ecológica- Pérez aseguró que se está estudiando qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo desde el ayuntamiento para cumplir con el mandato del pleno.

Mientras, la plataforma ciudadana ha pedido al consistorio convocar un encuentro a nivel comarcal entre ayuntamientos que compartan esta problemática así como con la Conselleria de Política Territorial para exponerles la postura unánime.