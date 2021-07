Esta es la época del año en la que miles de valencianos de todos los rincones de la Comunitat deciden dos cuestiones claves para su vida: qué carrera van a cursar y dónde lo van a hacer. Una opción visible es la de marchar a una gran ciudad, como València. Incluso las opciones de estudiar en un centro de Madrid o Barcelona también suelen aparecer por todas partes, en anuncios televisivos y en internet. Pero algunas de las más grandes universidades valencianas ofrecen otra manera de estudiar aparte de hacerlo en la capital. Esa opción alternativa sirve para unir las comarcas entre sí y para generar economía y conocimiento que, de otra manera, sería inimaginable para ciertas localidades.

Levante-EMV ha reunido a los directores de los campus de la Universitat de València (UV) en Ontinyent, José Cantó; la Universitat Politècnica de València (UPV) en Gandia, Jesús Alba; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Alzira-València, Alejandro Cerdà; y al vicerrector de internacionalización del CEU Universidad Cardenal Herrera (CEU-UCH) con sedes en Alfara del Patriarca-Moncada, Elx y Castelló, Alfonso Díaz Segura, en una nueva edición de los Foros de Economía Comarcal que el diario promueve a lo largo y ancho de la geografía valenciana.

El imponente Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir, que en los siglos XIV y XV fue un lugar clave en la economía y la cultura valencianas, ha servido de escenario de lujo para que las universidades de proximidad dialogaran con el Consell y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre el impacto que provoca un centro mediano para todo su entorno. «Las universidades de las ciudades medianas vertebran el territorio valenciano», opina el vicepresidente de la FVMP y alcalde Alzira, Diego Gómez. Ya sean públicas o privadas, las facultades alejadas de València capital ofrecen una experiencia educativa única que juega un papel fundamental para el futuro, con el reto de evitar la despoblación en el punto de mira de los gobernantes.

Bajo las bóvedas ojivales blanquirrojas de estilo mudéjar del monasterio situado en La Safor y mantenido con esmero, las autoridades y los representantes de las universidades que ya tienen décadas establecidas en esas ciudades medianas coincidan en tres pilares básicos: el tejido productivo de las zonas dinamiza, la fuga de talentos se logra frenar y muchas personas cumplen metas que antes eran imposibles. «Mucha gente nos dice que, si no fuera porque hay universidad en Ontinyent, no habría podido estudiar», asevera Cantó. Un informe propio de la UV indica que el 80 % de los alumnos del campus de la localidad proceden de la comarca a la que pertenece, la Vall d’Albaida, y a las que se encuentran en los alrededores. «Es una docencia más cercana al alumno y en contacto con las necesidades del pueblo, el tejido social mejora y potenciamos la vertebración», considera el responsable del centro de Ontinyent, que nació en 1998 gracias a la inquietud de la sociedad civil local: ciudadanos, empresas, sindicatos y Caixa Ontinyent impulsaron una idea que hoy es realidad. «Hoy, 1.000 estudiantes dinamizan la economía de la comarca e incluso hay grupos de estudiantes que empiezan a investigar cuestiones del territorio que, si la universidad no estuviera, no se investigarían».

Repercusión en el PIB

«Apoyar la creación del campus en estas ciudades es una decisión estratégica que genera un efecto multiplicador e innovación», afirma la secretaria autonómica de Universidades, Carmen Beviá, que hizo referencia a un estudio del MIT y la Universidad de Londres que indica que las zonas que cuentan con universidades de proximidad tienen aumentos que llegan al 0,4 % del PIB regional. Beviá cree que «aumenta la probabilidad de que el estudiante local vaya a la universidad».

Y en cuanto al bolsillo, supone una diferencia para un alumno apostar por un campus de una localidad menor en vez alojarse en la gran ciudad. Jesús Alba afirma que «muchos estudiantes se han dado cuenta de que con lo que se gastan en dos meses en València se pagan un año entero de universidad en Gandia».

Unos y otros incidieron con vehemencia en una palabra: «trabajo». España se encuentra a la cabeza del desempleo juvenil en la Unión Europea con unas tasas de cerca del 40 % de esa población en paro. Los datos de las universidades de proximidad pueden ser una pista para reducir esas cifras.

Estudios ajustados al empleo

«La proximidad mejora la empleabilidad, el entorno pone las cosas mucho más fáciles». Esa es la conclusión de Alba después de ver cómo funcionan la enseñanza alrededor de Gandia: las empresas establecidas en la zona suelen buscar alumnos de la UPV y por ello llama a otras firmas a considerar atractiva la zona para instalarse. «Un tercio de los alumnos de nuestras carreras tecnológicas se queda en la empresa después de las prácticas», recalca Alba.

Lo mismo sucede en Ontinyent, donde Cantó explica que muchas empresas locales los llaman para preguntar por perfiles concretos de alumnos cada año. «La gente acaba trabajando en el entorno en el que estudia», dice. Incluso si no son de allí, a veces.

El fenómeno que ha experimentado durante las últimas dos décadas el CEU Universidad Cardenal Herrera es similar al que viven sus colegas de las universidades públicas. E igual de bonito. Díaz Segura cuenta que, con un 30 % de estudiantes extranjeros que eligen el CEU-UCH para estudiar la carrera completa, encuentran en Alfara del Patriarca y la vecina Moncada «su hogar en el mundo». «Se enamoran de la Comunitat Valenciana y se establecen aquí para trabajar», agrega. También han comprobado que sucede en sus campus de Elx y Castelló. La mezcla de cultura que ha internacionalizado la pequeña Alfara cuenta con franceses, marroquíes, italianos, suecos y taiwaneses, entre otros. Díaz Segura relata el divertido caso de algún restaurante de comida local que ofrecía menús semanales gratis a los alumnos de Taiwán que se ofrecieran a traducir sus cartas al chino para facilitar las elecciones culinarias a esos universitarios asiáticos.

La pandemia las ha potenciado

La sociedad se vio obligada parte del pasado año —y también algo del presente— a permanecer en casa por la pandemia de covid-19. Sin posibilidad de trabajar, multitud de valencianos pensaron en que quizá era un buen momento para estudiar aquello que siempre quisieron y que nunca tuvieron tiempo para emprender. Y la UNED era el centro perfecto para hacerlo sin salir de casa. Así, tras el confinamiento, Alejandro Cerdá subraya que la UNE creció en la Comunitat Valenciana «cerca de un 15 % en pandemia». Y de esos nuevos alumnos, solo el 27 % procedían de Alzira, una de las sedes principales con las que cuenta en la autonomía esta universidad. Otra revolución de los estudiantes mayores la viven en Xàtiva, con 300 alumnos sénior con «hambre de aprender». Cerdá argumentó que muchos de los que optan por la UNED hacen «segundas carreras» para complementar sus estudios una vez ya están establecidos de adultos en sus regiones. «Qué duda cabe de que eso favorece el tejido productivo de sus comarcas», apunta el director del centro de Alzira-València de la principal universidad en remoto de España, que se encuentra en todos los territorios del país con una finalidad «pública, social y a distancia».

La pandemia también ha servido para generar historias como la que vivieron en el campus de la UPV en Gandia. La universidad fue el salvavidas al que se agarró un grupo de 50 estudiantes sénior que tienen en el campus. Han atravesado la pandemia con el plus de complicación que suponía tener una edad avanzada —los más afectados por la covid— y algunos de ellos acechados por la soledad, lejos del contacto de sus familiares.

«El día de la semana que podían ir a la universidad presencial era para muchos de ellos el único día en el que salían y tenían una actividad. Ir allí les daba un poquito de vida», destaca Alba. Mientras, en la FVMP apuntan hacia otro aspecto relacionado con el aciago último año y medio que ha sufrido el mundo. «La pandemia obliga a repensar la universidad pública, hay que hacer una apuesta importantísima por las ciudades medianas y recuperar espacios», considera Gómez, también alcalde de Alzira.