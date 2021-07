Alborache y Macastre evitan el cierre de sus centros auxiliares en julio y agosto

Tras las conversaciones mantenidas, el Coordinador de Continuidad Asistencial de Manises, Roberto Gorgues, avisó a ambos ediles de que el servicio se mantendría durante las vacaciones de julio y agosto con un facultativo que daría servicio a ambos municipios en días alternos. Se suple así las ausencias por vacaciones de los profesionales sanitarios de Macastre y Alborache que el Departamento de Manises aseguraba no poder sustituir «por falta de personal».

La decisión, conocida la semana pasada por ambos municipios, no fue bien encajada por ninguno de los munícipes ya que se trata de pueblos que triplican su población durante las vacaciones de verano. «Pasábamos de tener dos médicos a tener el consultorio cerrado, no era justo. Ahora, sustituirán las vacaciones de ambos con otros facultativos, ya que aseguraban que debía cerrarse por falta de personal», lamentó Collado. Además, la alcaldesa recordó que el año pasado el Departamento de Salud de Manises cerró las instalaciones «porque no se podía garantizar el circuito covid-19, con entradas y salidas diferenciadas». Para ello, en Alborache se han realizado desde octubre a diciembre obras para acondicionarlo, «pero ahora la excusa es el personal», lamentó la alcaldesa.

Por eso, la apertura en días alternos «no es suficiente pero estamos satisfechos», como apuntó Montó. El primer edil agradeció el esfuerzo de la secretaria autonómica Concha Andrés y del Coordinador de Continuidad Asistencial de Manises, Roberto Gorgues, por haber revertido la situación y haber evitado el cierre, «hubiera sido una debacle, estamos en la quinta ola de contagios». «Es sorprendente que la gerencia tomara la decisión de cerrar cuando podía haberse solucionado sin necesidad de alarmar a la población y sin haber tenido que presionar para defender los derechos de Alborache», defendió Montó.

Con el cierre parcial de los consultorios, ambos municipios dependen de Yátova, que enfrenta un verano con el doble de población, menor plantilla y teniendo que asumir a los pacientes de Alborache y Macastre cuando no esté el facultativo en la consulta.