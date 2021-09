La apertura de la ronda de Bétera saca a 12.000 vehículos del centro

Tres meses antes de lo previsto, la variante de Bétera está abierta al tráfico y a pleno rendimiento. La infraestructura, de cinco kilómetros de trazado, es el proyecto donde la Diputación de València ha destinado más fondos: 15 millones de euros para sacar a 12.000 vehículos diarios del centro de Bétera, habitualmente colapsado.

Ayer, el presidente provincial, Toni Gaspar, acompañado por el diputado de carreteras, Rafa García y la alcaldesa del municipio Elia Verdevío, inauguraron la carretera junto a los primeros ediles de los municipios implicados: Damián Ibáñez (Náquera), Alicia Tusón (Serra), Antonio Ropero (Olocau) y Ximo Segarra (Benaguasil). Todos recorrieron el nuevo trazado que ha tenido en cuenta la restauración paisajística del entorno, con el ajardinamiento de los taludes, márgenes y glorietas con especies autóctonas de la zona. Además, no solo los vehículos se beneficiarán de esta vía, ya que en los márgenes existe una vía ciclopeatonal para unir estos municipios no solo a motor, si no de una forma saludable.

A lo largo de los cinco kilómetros hay cuatro puentes, tres pasos inferiores y cuatro glorietas. «Esta vía ha sido ampliamente demandada por los residentes, evitará incomodidades y sobre todo reforzará la seguridad del núcleo urbano», señaló Rafa García. Mientras, la alcaldesa de Bétera aseguró que esta vía «nos va a permitir crecer, a Bétera y el resto de municipios que han reclamado esta vía sin distinción de colores políticos».