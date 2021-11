Dirigió a mil músicos de treinta bandas durante la festividad de Santa Cecilia, para apoyar el reconocimiento de las sociedades musicales como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Su vida profesional dio un salto ese día, aunque ella prefiere mantenerse a ras de suelo. Olga Clari, alzireña de 28 años expresó su sorpresa y desconcierto cuando le llamaron para comunicarle que había sido elegida para dirigir a los mil músicos: «Lo primero que dije fue ¿por qué? si a mí no me conocen ni en mi casa. Y oí una carcajada al otro lado del teléfono», cuenta a Levante-EMV.

«Viví el momento con tranquilidad hasta que empezó a llenarse de gente, de cámaras de televisión y de drones. Ahí me di cuenta de la verdadera importancia del acto. Yo solo me centré en el aspecto musical y, justo 10 minutos antes de empezar, me dió un pequeño momento de pánico», recuerda Clari, quien añade : «Luego empezó todo y el primer pasodoble, lo viví con tantísima emoción, que tuve que aguantarme las ganas de llorar», apunta.

Nacida en Alzira en 1993, inició sus estudios de musica en el Conservatorio Mestre Vert de Carcaixent, mientras que fue en la Societat Musical d’Alzira, y en la especialidad de Clarinete, donde finalizó sus estudios profesionales. Hace 10 años inició los estudios superiores de Musicología en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, al mismo tiempo que realizó los estudios de dirección de banda en la escuela Juventuts Musicals de la Vall d’Albaida. Ya en 2016 inició los estudios de dirección el el Conservatorios Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia.

Clari fue hasta 2020 maestra de lenguaje musical, coro y jefe de estudios de la escuela Joaquín Olivert de l’Ateneu Musical de Cullera. Además, es profesora de historia de la música y coro en el centro profesional de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera. También dirige la orquesta de la Sociedad Artístico Musical de Alginet, y es directora de la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Benimaclet desde 2019 y, desde este curso, es directora de la Banda Musical de la Pobla de Farnals.